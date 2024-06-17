ABD-İsrail, 'Lübnan gerilimini' görüştü

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İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hochstein, Tel Aviv yönetimi ile Hizbullah arasındaki gerilimi gidermeyi amaçlayan yurt dışı turu kapsamında ziyaret ettiği İsrail'de Herzog ile bir araya geldi.

Görüşmede, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki kent ve kasabalara yönelik saldırıları ile kuzeyde güvenliğin yeniden sağlanması ve halkın evlerine dönmesi konuları ele alındı.

"MEVCUT SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması konusunun da ele alındığı görüşmede Herzog, bunun, mevcut sorunların çözümünde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

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İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hochstein, Batı Kudüs'te Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Başbakanlık Askeri Sekreteri Roman Goffman'ın yanı sıra ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde Misyon Şef Yardımcısı Stephanie Hallett'in de hazır bulunduğu görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. İsrail devlet televizyonu KAN ise Hochstein'ın Savunma Bakanı Yoav Galant ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ile de görüşeceği bilgisini verdi. Hochstein'ın, İsrail'den sonra Lübnan'a geçmesi bekleniyor. AB: EN ÇÖZÜM GAZZE'DE ATEŞEKES SAĞLANMASI ABD, İsrail-Lübnan sınırında artan geriğinliği azaltmak için en iyi çözümün Gazze'de ateşkes sağlanması olduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Miller, İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlikten endişe duyup duymadıklarının sorulması üzerine, endişe düzeylerinin değişmediğini, 7 Ekim'den beri bu konuda endişelerini dile getirdiklerini ve gerginliğin artmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi. İTİDAL ÇAĞRISI Miller, Hizbullah'ın son haftalarda saldırılarını artırdığını belirterek, itidal çağrısında bulundu. Gazze ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginliğin birbiriyle bağlantılı olduğuna işaret eden Miller, "Kuzeyde diplomatik bir sonuç elde ekmek için en iyi çözüm Gazze'de ateşkes sağlanması." dedi. Miller, bunun gerginliğin azaltılmasına çok önemli katkı sağlayacağını, durumun İsrail ve Lübnanlı aileler için sürdürülemez olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller (Fotoğraf: AA) MAVİ HATTA GERGİNLİK İsrail-Lübnan arasındaki "mavi hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda tırmanan bir gerilim yaşanıyor. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, “Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail’e yönelik 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini” bildirmişti. Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Bu Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış." demişti. Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 341 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.