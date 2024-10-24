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        ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den ateşkes mesajı

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinde tarafların önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 19:31 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:31
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        ABD Dışişleri Bakanı'ndan ateşkes mesajı
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        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim 2023'ten bu yana 11'inci kez çıktığı Ortadoğu turu kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

        Bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları başta olmak üzere Orta Doğu’daki son durumun ele alındığı görüşmelerde, bölgedeki çatışmaların durdurulması, insani yardımın hızlandırılması ve müzakere sürecinin canlandırılması gerektiği vurgulandı.

        BLİNKEN VE KATAR BAŞBAKANI AL SANİ BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDU

        Blinken, Katar Başbakanı Al Sani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri ilişkin, "Müzakerecilerin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesini bekliyoruz." diyerek İsrail-Hamas arasında ateşkes müzakerelerinin yeniden başlayacağını duyurdu.

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        ABD'nin Gazze’de insani yardım erişimini sağlama ve çatışmaların sona erdirilmesi için farklı seçenekler üzerinde çalıştığını ifade eden Blinken, İsrail ve Hamas arasında dolaylı müzakerelerin yeniden başlaması için önümüzdeki günlerde diplomatik girişimlerin hız kazanacağını belirtti.

        Blinken, toplantıda Katar’ın arabuluculuk rolüne vurgu yaparak iki ülke arasındaki iş birliğinin bölgesel barış ve istikrar açısından önemini vurguladı.

        "YOĞUN DİPLOMATİK ÇABALAR"

        ABD'nin krizin tırmanmasını önlemek için yoğun diplomatik çabalar yürüttüğünü belirten Blinken, Katar’ın bu süreçteki desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        "Bu savaşı sona erdirmek, tüm rehineleri evlerine geri getirmek ve Gazze halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmek için çalışmanın zamanı geldi." ifadesini kullanan Blinken, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın hayatını kaybetmesi hakkında, "İsrail, kendisi için belirlediği stratejik hedeflere ulaştı" dedi.

        ABD’nin, Katar ve Mısır’la birlikte Gazze’de bir ateşkesi ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için yoğun çaba harcadığına işaret eden Blinken, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere 135 milyon dolarlık ek yardım göndereceklerini ve 7 Ekim'den bu yana ABD'nin toplam yardımının 1,2 milyar dolar olacağını söyledi.

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        "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM BARIŞ SÜRECİNİN TEMEL REFERANSIDIR"

        Katar Başbakanı Al Sani ise bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek ateşkes çağrısında bulundu.

        Al Sani, Katar’ın bölgedeki taraflarla temas halinde olduğunu ve bölgesel istikrarın sağlanması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

        Bölgede sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmanın ve insani krizin hafifletilmesinin kritik olduğunu vurgulayan Al Sani, Katar’ın taraflar arasında köprü kurma çabalarına devam edileceğini belirtti.

        Al Sani, Filistinli sivillerin evlerine dönebilmeleri gerektiğinin altını çizerek uluslararası iş birliğine olan ihtiyacı dile getirdi.

        Başbakan Al Sani, ABD ve İsrail heyetlerinin Doha'da Gazze ateşkes görüşmeleri için bir araya geleceğini açıklayarak, "Savaşın başından beri çatışmanın genişleyeceği konusunda uyarılarda bulunuyorduk, bugün savaşın diğer bölgelere de yayıldığını görüyoruz. Bölgedeki masumlara ve sivillere karşı herkesin sorumluluk duygusu taşıması gerekiyor. İsrail-Filistin sorununa sürdürülebilir bir çözüm bulunması gerekli. İki devletli çözüm, barış sürecinin temel referansıdır." dedi.

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        Ateşkes görüşmeleri için Mısır ile de yakın işbirliği içinde çalıştıklarını dile getiren Katar Başbakanı, "Gazze ilgili ileri sürülebilecek her türlü girişimde Mısır ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bölgede herhangi bir gerilimin tırmanmasını önlemek istiyoruz ve durumu kontrol altına almak için tüm taraflarla görüşüyoruz. Çabalarımızı bölgeye barış getirmeye, kalkınma ve refah için çalışmaya odaklamanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

        Katar Başbakanı, ABD, Mısır ve Katar arasında, ateşkese ve İsrailli rehineler ile Filistinli mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin çabaların devam ettiğini söyledi.

        "Bölgede bu acı dolu süreç sona ermeli" diyen Al Sani, "Gazze'de sürdürebilir bir çözüm ve savaş sonrasını tartıştık" diyerek son günlerde Hamas'ın siyasi ofisiyle de iletişime geçtiklerini belirtti.

        EL CEZİRE TELEVİZYONU ÇALIŞANLARININ HEDEF ALINMASI

        Katar Başbakanı Al Sani, İsrail'in, Katar merkezli El Cezire televizyonu ve çalışanlarını hedef alması ile ilgili "Çatışma bölgelerinde gazetecileri hedef almanın hiçbir haklı gerekçesi yoktur ve buna yönelik mazeretler kabul edilemez" diyerek "El Cezire basın yayıncılığı konusunda en yüksek uluslararası standartlara uygun olarak faaliyet gösteriyor ve biz El Cezire'den ve onun dünya çapındaki savaşları haber yapmasından gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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        ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise İsrail'in El Cezire gazetecilerini Hamas üyesi olmakla suçladığı raporun doğruluğu hakkında konuşamayacağını söyledi.

        Toplantı sonrasında iki lider, Filistin halkına yönelik insani yardımların artırılması ve sınır geçişlerinin açık tutulması için uluslararası iş birliğinin önemine işaret etti.

        Blinken, Orta Doğu turu programı kapsamında salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililerle bir araya gelmişti.

        İsrail'den sonra Suudi Arabistan'ı da ziyaret eden Blinken'ın, Katar'dan sonraki durağının İngiltere olması bekleniyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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