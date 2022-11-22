ABD'den yeni Uzay Kuvvetleri Komutanlığı adımı

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Yonhap Ajansı'nın haberine göre, INDOPACOM'ın kuracağı yeni komutanlığın, Çin ve Kuzey Kore'nin balistik füze tehditlerine karşı ABD savunma kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Öte yandan, söz konusu unsurun INDOPACOM gibi herhangi bir muharip komuta altında kurulan ilk Uzay Kuvvetleri Komutanlığı olacağı kaydediliyor.

INDOPACOM, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni ABD Uzay Kuvvetleri Hint-Pasifik Komutanlığı'nın yarın düzenlenecek törenle tanıtılacağını bildirdi.

ABD Uzay Kuvvetleri, Aralık 2019'da "ülkenin uzaydaki çıkarlarını korumak, uzaya yönelik saldırıları caydırmak ve uzay operasyonlarını yürütmek" misyonuyla kurulmuştu.

Uzaydan gelen tehditler arasında kıtalar arası balistik füzeler (ICBM) ve hipersonik füzeler de yer alıyor.

Hint-Pasifik Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın, ABD'nin bölgedeki ülkelerden kaynaklanan balistik füzeleri tespit etme ve engelleme gibi savunma mekanizmaları geliştirmeye yardımcı olması bekleniyor.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield, Kuzey Kore’nin bu yıl 8'i ICBM olmak üzere 63 balistik füze testi gerçekleştirdiğini bildirmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.