ABD'den Ukrayna'ya rekor yardım paketi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın mektubuna yer verildi. Joe Biden "Bugün, Ukrayna'nın bağımsızlığı için sürdürdüğü savaşa devam edebilmesi adına 2.5 milyar dolarlık bir yardım paketini açıklamaktan dolayı onur duyuyorum." dedi.

Mektupta ayrıca ABD'nin 2022 yılının şubat ayında başlayan savaş boyunca Ukrayna'ya desteğini sürdürdüğüne değinilerek bu desteğin kesintiye uğramayacağına dair taahhütte bulunuldu.

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Açıklanan yardım paketinde hava savunma sistemleri, topçu silahları ve diğer kritik silah türleri yer alıyor. ZELENSKİY'DEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yardımın çok kritik bir zamanda geldiğine dikkat çekerek ABD'ye teşekkürlerini iletti. Zelenskiy; Rusya, Kuzey Kore ve İran'ın saldırganlığının Ukrayna üzerinde yoğunlaştığı bir dönemde gelen yardımı çok önemli bir katkı olarak değerlendirdi.

Zelenskiy, özgürlük için güçle mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. REKLAM Ukraine deeply appreciates the United States’ steadfast support, especially as we approach the end of this challenging year. The nearly $2.5 billion in security assistance is a crucial contribution that will strengthen our defenders on the frontlines.



This support comes at a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 30, 2024 BATI'DAN UKRAYNA'YA DESTEK MESAJLARI Daha önce Ukrayna yönetimi, daha fazla yardım sağlanması konusunda Batı'ya baskı yapmış ve özellikle Birleşik Krallık, Fransa ve ABD bu çağrılara cevap vermişti. Avrupa Birliği ve NATO'dan yükselen söylemler ise Ukrayna'ya desteğin sürmesi yönünde. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın güçsüz bir hâlde savaşa zorlanmaması gerektiğini belirtmiş ve Batılı devletlerin Ukrayna'ya daha fazla destek vermesi gerektiğini ifade etmişti.

Diğer yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Ukrayna'ya yardımın artırılması ve şu koşullarda barıştan bahsetmenin Putin'e yarayacağı konusunda açıklamalarda bulunmuştu.