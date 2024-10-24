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        ABD'den TUSAŞ saldırısı açıklaması

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları için, "Saldırıyı gerçekleştiren insanları sorumlu tutma hakkına sahip olduklarını" belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 23:07 Güncelleme: 24.10.2024 - 23:07
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        ABD'den TUSAŞ saldırısı açıklaması
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        Türkiye'nin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini imha etmesiyle ilgili bir soruya Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Türkiye'de izlediğiniz gibi bu bir terör saldırısı gibi görünüyor. Onlar bu saldırıyı gerçekleştiren insanları sorumlu tutma hakkına sahipler." diye cevapladı.

        Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        Singh, Pentagon adına, Türkiye'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralananlara başsağlığı dileklerini de iletti.

        TUSAŞ'A TERÖR SALDIRISI

        Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlemişti.

        Operasyonlarda, örgüte ait enerji-altyapı binası, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik noktanın hedef alındığı ve terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar operasyonlarına aralıksız devam edeceği vurgulanmıştı.

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefinin tam isabetle vurulduğunu ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.​​​​​​​

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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