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        Haberler Dünya Amerika ABD'den Türkiye'ye "DEAŞ ile mücadele" övgüsü

        ABD'den Türkiye'ye "DEAŞ ile mücadele" övgüsü

        ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi Ian McCary, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadele koalisyonunda "oldukça aktif" rol oynadığını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 00:26 Güncelleme: 06.12.2023 - 00:58
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        ABD'den Türkiye'ye "DEAŞ ile mücadele" övgüsü
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        ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi McCary, ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonunun politik danışmanlar düzeyindeki yıllık toplantısında bir konuşma yaptı.

        Ankara'nın küresel koalisyonun önemli bir üyesi olarak "oldukça aktif" rol üstlendiğinin altını çizen McCary, "Türk ortaklarımızla bazı konularda anlaşmazlıklar yaşansa da Türkiye hükümetiyle terörle mücadele işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

        AA'nın haberine göre; Türkiye ve ABD'nin, DEAŞ ile mücadele kapsamında Afrika gibi diğer bölgelerde de diyalog halinde olduğunu belirten McCary, Türkiye'nin Sahra Altı Afrika ülkelerindeki gelişmeleri yakından izlediğini aktardı.

        ABD tarafından 2014'te kurulan ve 86 üye ülke ile kurumdan oluşan DEAŞ ile mücadele koalisyonu, Irak ve Suriye'deki bölgelerin kontrolünü DEAŞ'ın elinden almakta görev üstlendi.

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