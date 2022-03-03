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ABD, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Sözcüsü Peskov'a ve 19 oligark, aile üyeleri ve şirketlerine yeni yaptırımlar uyguladı. 19 oligark, 47 aile üyesi ve yakınlarına vize kısıtlamaları uygulanacak.

ABD Başkanı Biden, Putin ve çevresindeki insanlara yaptırım uygulamaya devam edeceklerini açıkladı.

Yaptırım listesine dahil edilen bazı oligarklar:

Nikolay Tokarev, ailesi ve iki şirketi

Boris Rotenberg ve ailesi

Arkady Rotenberg ve ailesi

Sergei Chemezov ve ailesi

Igor Shuvalov, ailesi, 7 şirketi ve jeti

Yevgeny Prigozhin, ailesi ve 3 şirketi

Alisher Usmanov, süper yatı ve özel jeti

Avrupa Birliği de, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dahil olmak üzere aralarında tanınmış oligarklar, gazeteciler, hükümet ve ordu yetkililerinin bulunduğu 26 Rus vatandaşına yaptırım uygulama kararı almıştı.

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