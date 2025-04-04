ABD'deki üniversitelere göre hükümet öğrencileri sınır dışı etmek için "yeni taktikler" kullanıyor | Dış Haberler

ABD'deki üniversitelere göre hükümet öğrencileri sınır dışı etmek için "yeni taktikler" kullanıyor | Dış Haberler

Trump yönetiminin üniversite kampüslerinde Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencileri sınır dışı etme adımları, üniversite yönetimlerini endişelendiriyor.

Üniversite yetkilileri, yeni yaklaşımın yabancı öğrencileri ABD'de eğitim görmekten alıkoyacağından endişe ediyor.

REKLAM advertisement1

Minnesota Eyalet Üniversitesi Başkanı Edward Inch, yaptığı açıklamada, 5 uluslararası öğrencinin vizelerinin "belirsiz gerekçelerle" iptal edildiğini söyledi.

Inch, "Bunlar sıkıntılı zamanlar ve bu durum daha önce karşılaştıklarımıza hiç benzemiyor." dedi.

Washington yönetiminin, uluslararası öğrencilere baskılarını arttırdığı görülüyor. Ülkenin dört bir yanındaki üniversitelerden yetkililer, aralarında Arizona Eyalet Üniversitesi, Cornell Üniversitesi, North Carolina Eyalet Üniversitesi, Oregon Üniversitesi, Texas Üniversitesi ve Colorado Üniversitesi'ndekilerin de bulunduğu uluslararası öğrencilerin giriş vizelerinin iptal edildiğini ve çoğu durumda yasal ikamet statülerinin yetkililer tarafından "haber verilmeksizin" sona erdirildiğini tespit etti.

REKLAM

Üniversite yetkilileri, federal hükümetin geçmişte olduğu gibi üniversiteler üzerinden gitmek yerine yabancıların öğrenci kayıtlarını "sessizce" silerek "yeni taktikler" uyguladığını ifade etti.

"Bunların hiçbiri olağan uygulamalar değil"

Yüksek Öğretim ve Göçmenlik için Üniversite Başkanları Birliği Başkanı Miriam Feldblum, öğrencilerden üniversitelerin nadiren gördüğü ani bir kararla ülkeyi terk etmelerinin istendiğini aktardı.

Feldblum, "Bunların hiçbiri olağan uygulamalar değil." diye konuştu. Bazı öğrenciler için ise hafif suçlar ya da trafik ihlalleri nedeniyle okuldan ayrılma emri verildiğini aktaran Feldblum, bazı vakalarda öğrencilerin daha önce hükümete bildirilmiş olan ihlaller nedeniyle hedef alındığını kaydetti. Texas Üniversitesi'nde federal veri tabanını kontrol etmekten sorumlu bir personel, isminin açıklanmaması koşuluyla Associated Press (AP) verdiği demeçte, öğrenci vizesi olan iki kişinin ABD'de bulunma izinlerinin iptal edildiğini tespit ettiğini bildirdi. Personel, bu iki kişinin de ABD'de öğrenci vizesiyle kalan ve eğitimlerini tamamladıktan sonra mesleki deneyim kazanmalarına olanak tanıyan bir seçeneği kullanan mezunlar olduğunu anlattı. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, her ikisinin de tam zamanlı olarak çalıştığını ve iş deneyimini sürdürmek için gerekli şartları ihlal etmediklerini belirtti. REKLAM Göç Politikaları Enstitüsü Kamu İşleri Direktörü Michelle Mittelstadt, iddia edilen ihlallerden bazılarının geçmişte inceleme konusu yapılmadığına dikkati çekerek, "'İleriye dönük olarak uygulayacağımız standart bu olacak' demek yerine, geriye dönüp öğrencileri geçmiş ifadelerine veya davranışlarına göre güvenlik soruşturması yapıyorlar." diye konuştu.

Kamu ve Arazi Hibe Üniversiteleri Birliği Başkan Yardımcısı Bernie Burrola, birliğin birçok üyesinin son zamanlarda en az bir öğrencinin vizesinin iptal edildiğini gördüğünü belirterek, "Üniversiteler Gazze'yle ya da sosyal medya paylaşımları veya protestolarla ilgili görünen hiçbir şey bulamıyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı. Burrola, hangi öğrencilerin hedef alındığına dair net bir bilgi olmadığını ancak bazılarının Orta Doğu ve Çin'den geldiğini söyledi. Uluslararası öğrencilerin gözaltına alınması Columbia Üniversitesinden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Donald Trump yönetiminin Filistin'e destek veren öğrenci ve akademisyenlere yönelik tutuklamaları tartışmalara neden olmuştu. REKLAM Dışişleri Bakanı Marco Rubio, anayasadaki ifade özgürlüğü maddesine rağmen gözaltlarını savunarak 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesini iptal ettiklerini açıklamıştı. Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınarak bu listeye katılan isimlerden biri olmuştu.

Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.