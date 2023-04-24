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ABD'deki Disneyland tema parkında gösteri sırasında yangın çıktı: 13 metrelik mekanik ejderha alev aldı

ABD'nin California eyaletinde bulunan Disneyland tema parkında gösteri sırasında yangın çıktı. 13 metrelik mekanik ejderha alev aldı

Giriş: 24.04.2023 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'deki Disneyland tema parkında gösteri sırasında yangın çıktı: 13 metrelik mekanik ejderha alev aldı
AA / HABERTURK.COM

ABD'nin California eyaletinde bulunan Disneyland tema parkında, 13 metrelik mekanik ejderha, gösteri esnasında alev aldı.

BBC'nin haberine göre, Fantasmic isimli gösteri sırasında "Malefiz" karakterini canlandıran 13 metre boyundaki mekanik ejderha alevler içinde kaldı.

Sosyal medyada yer alan olay anına dair videolarda, itfaiyeciler yangını kontrol etmeye çalışırken tema parkı personelinin "alanı boşaltmak" için kalabalığa müdahalede bulunduğu görüldü.

Disney'den yapılan açıklamada, yoğun duman nedeniyle belirli alanlardaki ziyaretçilerin tahliye edildiği bildirildi.

Yangında kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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