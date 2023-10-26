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        Haberler Magazin ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları'nın grevi devam ediyor - Magazin haberleri

        ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları'nın grevi devam ediyor

        ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları (AFTRA) üyelerinin iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle görüştükleri yapım şirketlerinden olumlu sonuç alamamaları nedeniyle başlattıkları grev devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 09:43 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:18
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        ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları (AFTRA) üyelerinin iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle görüştükleri yapım şirketlerinden olumlu sonuç alamamaları nedeniyle başlattıkları grev, sürüyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        San Francisco Belediyesi önünde toplanan SAG-AFTRA üyeleri, gösteri düzenledi.

        AMPTP'den yapılan yazılı açıklamada; grevi sonlandırmak amacıyla iş garantisi ve maaş güvencesine ilişkin görüşmelerde SAG-AFTRA'nın teklifinin, yılda ek 800 milyon dolara mal olacağı ve ekonomik yüke yol açacağı savunulmuştu.

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        Açıklamada tarafların birbirlerinin teklifini kabul etmediği, 5 gün süren görüşmelerin, "verimli yönde ilerlemediği ve iki taraf arasındaki boşluğun çok büyük olduğu" gerekçesiyle askıya alındığı kaydedilmişti.

        SAG-AFTRA TARAFINDAN AÇIKLAMA

        SAG-AFTRA'nın üyelerine yönelik yazılı açıklamasında ise AMPTP'nin teklifindeki şartların, grev başlamadan önce sunduğundan "daha olumsuz olduğu" ifade edilmişti.

        Yapımcı şirketlerin, performansçıları yapay zekaya karşı korumayı ve maaşlarını artırmayı kabul etmediğini belirten SAG-AFTRA, AMPTP'nin, tekliflerindeki şartları reddettiğini duyurmuştu.

        Açıklamada, SAG-AFTRA, "zorba taktikleri" kullanmakla suçladığı AMPTP'nin teklifte yer alan para miktarını "abartarak daha yüksek açıkladığını ve bu bilgiyi kasten saptırdığını" iddia etmişti.

        Üyelere yeniden greve katılmaları çağrısında bulunulmuştu.

        Fotoğraflar: AA

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        #Beyaz Perde Aktörleri Derneği
        #ABD
        #Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları

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