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        Haberler Dünya ABD'de seçmenlere 'gerginlik endişesi' hakim: "Sonuçlar şiddeti doğurabilir" | Dış Haberler

        ABD'de seçmenlere 'gerginlik endişesi' hakim: "Sonuçlar şiddeti doğurabilir"

        ABD'de yapılan anket, vatandaşların, 5 Kasım Başkanlık Seçimi sonrası olası şiddet olayları ve sonuçları tersine çevirme çabalarından endişe duyduğunu gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:14 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:14
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        ABD'de seçmenlere 'gerginlik endişesi' hakim
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        Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Merkezi tarafından ortaklaşa yapılan ankette, seçmenlere, 5 Kasım sonrası olası şiddet olaylarına ilişkin endişeleri soruldu.

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        Ankete göre her 10 katılımcıdan 4'ü seçim sonrası olası şiddet olayları ve seçim sonuçlarını tersine çevirmeye yönelik girişimlerden "son derece" endişeli.

        Katılımcıların yaklaşık 3'te 1'i seçim sonrası şiddet olaylarının yaşanacağını düşünmüyor.

        Her 3 seçmenden 1'i ise yerel ya da eyalet seçim yetkililerinin sonuçların kesinleşmesini engelleme çabalarından "çok" endişeli olduğunu belirtiyor.

        Katılımcıların sadece yaklaşık 3'te 1'i Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesi halinde sonuçları kabulleneceği görüşünde.

        Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bu konuda farklı görüşe sahip. Cumhuriyetçilerin yaklaşık 3'te 2'si Trump'ın sonuçları kabul edeceğini düşünürken Demokratların yalnızca 10'da 1'i bu görüşe katılıyor.

        Öte yandan katılımcıların yarısına yakını, bir adayın Seçiciler Kurulu'nu kazanıp halk oylamasını kaybederek başkan olma ihtimalinin ABD seçimlerinde "büyük bir sorun" olduğunu ifade ediyor.

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