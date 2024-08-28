Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de seçim sonuçlarını değiştirme girişimi suçlamasıyla Trump hakkında yeni bir iddianame hazırlandı | Dış Haberler

        ABD'de seçim sonuçlarını değiştirme girişimi suçlamasıyla Trump hakkında yeni bir iddianame hazırlandı

        ABD'de eski başkan Donald Trump hakkında, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla revize edilmiş yeni bir federal iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:09 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump hakkında yeni iddianame
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD basınındaki haberlere göre, başkanlık seçimlerinin yaklaştığı ülkede, Trump aleyhindeki davalarla ilgili hukuki süreçler ve tartışmalar devam ediyor.

        Özel Yetkili Savcı Jack Smith tarafından hazırlanan gözden geçirilmiş yeni iddianamede, Trump'a karşı daha önce yöneltilen dört suçlama da yer aldı. Ancak Yüksek Mahkemenin "devlet başkanının resmi eylemi" olarak kabul edebileceği kısımlar çıkartılarak iddianame nispeten daraltıldı.

        Öte yandan yeni iddianamede Trump'ın görevdeki bir başkan değil, siyasi bir aday olarak eylemlerine odaklanıldı.

        Bu adım, Yüksek Mahkemenin geçen ay Trump'ın resmi eylemleri için bir dereceye kadar yargılanmama hakkına sahip olduğuna ancak aday olarak attığı adımlar için dokunulmazlık hakkına sahip olmadığına hükmetmesinin ardından geldi.

        Özel Yetkili Savcı Smith, Trump'ı 2020 başkanlık seçimlerine cezai müdahalede bulunmaktan yargılarken eski Başkan'ın hukuk ekibi başkanlık dokunulmazlığı iddiasıyla seçimlere müdahale davasını düşürmeye çalışıyordu.

        1 Temmuz'da ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

        Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        #ABD
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa