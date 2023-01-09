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ABD'de korkunç olay: 12 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki kardeşini öldürdü

ABD'de Oklahoma'nın Tulsa kentinde 12 yaşındaki bir kız çocuğu, 9 yaşındaki erkek kardeşini bıçaklayarak öldürdükten sonra gözaltına alındı.

Giriş: 09.01.2023 - 10:39 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de korkunç olay: 12 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki kardeşini öldürdü
12 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki kardeşini öldürdü
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Habere göre memurlar Perşembe gecesi geç saatlerde bıçaklama ihbarına yanıt için bir eve gitti. Polis, memurlar geldiğinde, sağlık görevlileri ve itfaiyecilerin olay yerinde olduklarını ve 9 yaşındaki erkek kurbana kalp masajı uyguladıklarını söyledi.

CNN International'ın haberine göre, "Memurlar, 12 yaşındaki kız çocuğu ebeveynlerini uyandırıp 9 yaşındaki erkek kardeşini bıçakladığını söylediğinde, ailenin yukarıda uyuduğunu öğrendi" denildi.

Polise göre, çocuk hızla hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı ancak sabah 02:30 civarında aldığı yaralara yenik düştü.

12 yaşındaki zanlının gözaltına alındığı ve Aile Çocuk Merkezi'nde tutulduğu bildirildi. Hiçbir çocuğun kimliği yetkililer tarafından açıklanmadı.

Yetkililer, bu olayın Tulsa şehrinde bu yıl meydana gelen ikinci cinayet olduğunu söyledi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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