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ABD'de iklim değişikliği etkisi: 2022 en maliyetli üçüncü sene oldu

ABD'de iklim değişliğinin de etkisiyle 2022 yılında yaşanan hava felaketleri sebebiyle 2022'nin en maliyetli üçüncü sene olduğu belirtildi

Giriş: 11.01.2023 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de iklim değişikliği etkisi: 2022 en maliyetli üçüncü sene oldu
2022 ABD için en maliyetli üçüncü sene oldu
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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, 10 Ocak 2023'te paylaştığı yıllık afetler raporunda, ABD'deki hava felaketlerinin daha maliyetli hale geldiğini ve iklim değişikliği sebebiyle aşırı sıcak, fırtına ve orman yangını risklerinin arttığı konusunda uyarıda bulundu.

Associated Press'in aktardığı habere göre, 2022'de diğer yıllara nispeten daha sakin kasırgalar yaşanırken, ABD'de bu sene yaşanan felaketler sebebiyle 2022, 1980'den bu yana üçüncü en maliyetli sene oldu.

Şiddetli fırtınalar, kasırgalar, şiddetli yangınlar dahil olmak üzere yaşanan 18 felaketin her biri 1 milyar dolardan fazla hasara sebep oldu. Ian Kasırgası'nın da etkisiyle 2022 son 42 yıla kıyasla en maliyetli üçüncü yıl oldu. 2022'de yaşanan felaketlerin masrafı 165 milyar doları aştı, üstelik bunlara Aralık ayında yaşanan fırtınaların oluşturduğu hasar henüz eklenmedi.

Birkaç bilim insanı yılın hava felaketleri ve iklim değişikliğiyle bağlantıları hakkında bir makale yazdı. İşte üç temel sebep:

1-IAN KASIRGASI

ABD'de 2022'nin en pahalı hava felaketi, Eylül ayı sonlarında Meksika Körfezi üzerinde oluşan ve bir fırtına "canavarına" dönüşen Ian Kasırgası oldu. Ian Kasırgası, Florida'nın bazı adalarında saatte 250 km hızla ilerledi. Bu, ABD'de kaydedilen en güçlü beşinci rüzgar oldu. Yalnızca Florida'da 144 kişi hayatını kaybetti, toplam hasar 113 milyar dolara yaklaştı.

UMass-Lowell'den İklim Bilimci Matthew Barlow ve Columbia Üniversitesi'nden Suzana Camargo, yaşananların bazı açılardan iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu, ancak kasırgalar konusunda halen bilinmeyen pek çok şeyin olduğunu ifade etti.

Araştırmalar, son yıllarda oluşan fırtınaların gücünde bir artışa işaret etse de, küresel ısınmanın kasırga sıklığı üzerindeki etkisi henüz net değil.


2-KURAKLIK

22 milyar doları aşan ikinci en maliyetli felaket, ABD'nin Batı'sının büyük bir bölümünde ve Orta Batı'nın bazı bölgelerinde yaygın olan kuraklıktı. Rezervuarları rekor düşük seviyelere yaklaştırdı, birkaç eyalette tarımı aksattı.

Bilim insanları, "Daha sıcak atmosferik sıcaklıklar, daha fazla suyu buharlaştırarak kuraklığa ve daha fazla su tutarak aşırı yağışlara neden olma potansiyeline sahip. Geçtiğimiz 100 yıl boyunca, Mississippi Nehri Vadisi'nde yıldan yıla çok kuraktan çok nemliye geçişler daha sık hale geldi. İklim değişikliği nedeniyle küresel sıcaklıklar artmaya devam ettikçe bu eğilimin devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

3-FIRTINA VE SEL

2022'nin milyar dolarlık felaketlerinin çoğu, fırtınaları ve selleri de içeriyordu. ABD, yazın aşırı yağış sonucu meydana gelen sellerle sarsıldı.

Dayton Üniversitesi'nden İklim Bilimcisi Shuang-Ye Wu, iklim modellerinin aşırı yağış olaylarının iklim ısındıkça daha yaygın hale geleceğini gösterdiğini dile getirdi.

İnsanlar iklim risklerini yönetmede bazı yollar bulsa da, 2022'de yayınlanan araştırmalar, sel ve kuraklıkların hâlâ daha ölümcül ve daha pahalı hale gelmeye devam edeceğini ortaya koydu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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