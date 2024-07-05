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        Haberler Dünya ABD'de halk plajında köpek balığı saldırısı! | Dış Haberler

        ABD'de halk plajında köpek balığı saldırısı!

        ABD'nin Texas eyaletindeki bir halk plajında dün gerçekleşen köpek balığı saldırısı sonucu 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 05.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:24
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        ABD'de halk plajında köpek balığı saldırısı!
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        ABD'nin Texas eyaletinin Güney Padre bölgesinde halka açık bir plajda köpek balığı saldırısı gerçekleşti.

        Ülkenin Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz’daki tatil nedeniyle oldukça kalabalık olan halk plajında öğle saatlerinde yaşanan olayda, yaklaşık 2 metre boyunda olduğu tespit edilen bir köpek balığı kısa süre içinde denizdeki dört kişiye saldırdı.

        Yaşanan olay çevredeki bazı vatandaşlar tarafından kayda alınırken, görüntülerde denizden yaralı olarak çıkartılan bir kadının bacağının bir bölümünün kopmuş olduğu görüldü.

        Olay yerine gelen sahil güvenlik birimleri, helikopter ve botlarla denizdeki vatandaşları tahliye ederken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        Saldırıda ağır yaralanan ve bölge hastanelere sevk edilen 46 yaşındaki bir kadının ve 21 yaşındaki bir erkek yaralının hayati risklerinin bulunmadığı öğrenildi.

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        #ABD
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