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ABD donanmasına ait nükleer uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in mürettabında çok sayıda koronavirüs vakası bulunduğuna dair Pentagon'a mektup göndererek geminin tahliyesi isteyen ve ardından görevden alınan gemi kaptanı Brett Crozier'in de koronavirüse yakalandığı bildirildi.

New York Times'ın Crozier'in yakın çevresine dayandırdığı habere göre, görevden alınmadan önce bazı semptomlara rastlanan Crozier'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

CNN'in ulaştığı ABD Donanma sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Yüzbaşı Brett Crozier geçtiğimiz hafta, 4 binden fazla mürettebatı bulunan gemide yüzlerce pozitif vaka olduğunu bildiren bir mektup yazmış ve karantina uygulamalarının mümkün olmadığı geminin tahliye edilmesini talep etmişti.

Crozier sonrasında emir-komuta zincirini ihlal ettiği ve mektubu güvenli olmayan sistemler üzerinden gönderdiği gerekçesiyle görevden alınmıştı.

ABD SAVUNMA BAKANI ESPER GÖREVDEN ALMAYI SAVUNDU

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Amerikan ABC kanalında katıldığı programda, Kovid-19 salgınının ordudaki durumuna ve kaptanı görevden alınan Theodore Roosevelt uçak gemisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgının yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Esper, zor günlerde ülkenin her yanındaki salgınla mücadele birimlerine destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

"BU BİR EMİR KOMUTA ZİNCİRİ MESELESİ"

Cuma günü gemideki personelde Kovid-19 virüsü tespit edildiğine ve personelin tamamının karaya çıkarılmasına ilişkin bir mektup kaleme alan Kaptan Crozier'in görevden alınması konusunda Esper, "Donanmanın vermiş olduğu karar zor karardı, ancak bu bir emir komuta zinciri meselesi. O geminin kaptanına duyulan güvenle ilgili bir mesele. Bu yüzden kararı destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Esper, söz konusu mektubun medyaya sızmasından da rahatsız olduklarının altını çizdi.

KAPTAN GEMİDEKİLER İÇİN KARANTİNA İSTEMİŞTİ

Kaptan Crozier, cuma günü gemideki personelde Kovid-19 virüsü tespit edildiğine ve personelinin tamamının karaya çıkarılmasına ilişkin Amerikan Donanmasına gönderdiği mektubu, aynı zamanda basına ve komuta zincirinin dışındaki kişilere gönderdiği gerekçesiyle görevinden alınmıştı.

Tartışma çıkaran 4 sayfalık mektubunda, gemideki personelin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirten Crozier, gemideki herkesin karada karantinaya alınmasını istemişti. Crozier, "Savaşta değiliz, askerlerin ölmesi gerekmiyor" ifadesini kullanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly ise kaptanın gönderdiği mektubun içeriğindeki bilgilerin ellerindeki bilgilerle örtüşmediğini iddia etmiş, Crozier'ı "gemi içinde infiale yol açarak mürettebatı riske atmak ve geminin işleyişini bozmak" ile suçlamıştı.

GEMİ GEÇEN HAFTA KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Theordore Roosevelt uçak gemisi, geçen hafta Pasifik'teki Guam Adası'nda liman ziyaretindeyken personelin bir kısmında Kovid-19 tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.

ABD savaş gemilerinin görevdeyken personelini karaya çıkarmasının askeri kurallara aykırı olduğu ve daha önce böyle bir talebin Amerikan ordusunda söz konusu olmadığı belirtiliyor.