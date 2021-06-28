12 yıllık eşiyle evli olduğunu unuttu, tekrar evlendi!

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan 56 yaşındaki Peter Marshall'a üç yıl önce Alzheimer teşhisi kondu. 12 yıllık eşiyle evli olduğunu unutan Peter, eşi Lisa'ya tekrar evlenme teklifi etti. Çift, ikinci kez nikah masasına oturdu.
2018 yılının Nisan ayında Peter'a Alzheimer teşhisi konmasıyla çift zor günler geçirdi. Cüzdanını, anahtarlarını unutmaya başlayan Peter'ın hastalığı ilerledi. Lisa, "Peter'da bir şeylerin ters gittiğini görüyorduk" dedi.
Peter en sonunda eşini ve evliliğini bile hatırlayamıyordu, bir gün eşi Lisa'ya ikinci kez evlenme teklifi etti.
CNN International’da yer alan haberde, Lisa Marshall nasıl evlilik teklifi aldığını şöyle anlattı;
"Geçtiğimiz yıl televizyonda bir düğün sahnesini izledikten sonra bana dönerek 'Benimle evlenir misin?' dedi. Ben de teklife şaşırarak 'Ne yapar mıyım?' dedim. Evlilik teklifine gülümseyerek evet dedim. Benim onun eşi olduğumu bilmiyordu. Beni o ana kadar 'sadece hayatta en sevdiği insan olarak gördüğünü' söyledi."
Lisa, "Çok duygulandım. Bana ikinci kez aşık olmuştu. Onur duydum. Kendimi prenses gibi hissettim. Dünyadaki en şanslı kadın bendim." ifadelerini kullandı.
Çift düğün organizatörü kızlarının düzenlediği törenle tekrar evlendi.
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