Rus yöneticiler ABD ordusunun hedefinde

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Washington Post gazetesi, Amerikan Siber Komutanlığı 2020'deki başkanlık seçimlerinin 'siber güvenliğini' sağlamak amacıyla sıradışı bir plan hazırladığını öne sürdü.

Gazete, komutanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Moskova'nın ABD'nin 2020 seçimlerine 'müdahale etme' olasılığına karşı üst düzey Rus yetkililerle ve oligarklara karşı enformasyon taktikleri geliştirdiğini yazdı.

Habere göre ABD'li yetkililer, Rusya'nın seçimlere siber müdahalede bulunmaya çalıştığını belirlerse, müdahalede parmağı olan Rus yöneticilerin 'hassas bilgilerini' kamuoyuna ifşa edecek.

Haberde 'hassas bilgilerin' içeriği ya da hangi yetkililerin hedef alınacağına dair bir bilgi yer almadı, ancak Rusya lideri Vladimir Putin'in hedefler arasında olmayacağı, çünkü böyle bir adımın fazlasıyla kışkırtıcı olacağı kaydedildi.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun atadığı özel yetkili Savcı Robert Muller, 2016 yılında ABD’deki başkanlık seçimlerine yönelik 'olası' Rus müdahalesiyle ilgili soruşturma başlatmış ve Rusya’nın bu müdahaleyi sosyal medya ile hacker saldırıları yoluyla gerçekleştirdiği sonucuna varmıştı.

Soruşturma kapsamında bir grup Rus vatandaşı ve şirketi yaptırım listesine alınmıştı. Moskova ise, seçimlere müdahale ettiği iddialarını şiddetle reddediyor.