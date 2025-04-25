ABD Başkanı Trump, Demokrat Parti için bağış toplanan platformun soruşturulması talimatını verdi | Dış Haberler

ABD Başkanı Trump, Demokrat Parti için bağış toplanan platformun soruşturulması talimatını verdi | Dış Haberler

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, imzaladığı resmi yönergeyle, platformun seçim kampanyası boyunca "yasa dışı bağışlara" izin verdiği yönündeki iddiaları araştırması için Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevlendirdi.

Karar kapsamında, Bondi, Hazine Bakanlığı yetkilileriyle istişare halinde, platformun mali kayıtlarını, bağış ve harcama dökümlerini ve finansal raporlarını inceleyecek, bunların iddialarla örtüşüp örtüşmediğini araştıracak.

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Soruşturmanın bulgularının 180 gün içinde rapor edilmesi gerekiyor.

ActBlue iddiaları reddetti Bağış platformu ActBlue'dan yapılan açıklamada, özellikle son zamanlarda Cumhuriyetçi Parti tarafından dile getirilen "yabancı aktörlerin bağış sürecine karıştığı ve yasa dışı bağışların yapıldığı" yönündeki iddialara karşı çıkıldı. Demokratların siyasi ve toplumsal kampanyaları için toplanan bağışlarda hukuka aykırı bir durum olmadığı vurgulanan açıklamada, iddialara karşı yasal yollara başvurulacağı ifade edildi. Açıklamada, Trump yönetiminin bu adımının "hukuka aykırı ve baskıcı güç kullanımının örneği" olduğu kaydedildi.