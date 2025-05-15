Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Biz olmasaydık hepimiz Almanca konuşuyor olurduk | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Biz olmasaydık hepimiz Almanca konuşuyor olurduk

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin II. Dünya Savaşı'nda oynadığı role dikkat çekerek "Biz olmasaydık hepimiz Almanca konuşuyor olurduk." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 22:06 Güncelleme: 15.05.2025 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hepimiz Almanca konuşurduk"
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Trump, II. Dünya Savaşı'nda ABD'nin oynadığı role ilişkin açıklamada bulundu.

        Başkan olarak önceliğinin gerilimleri sona erdirmek olduğunu savunan Trump, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin rolünü övdü. Trump, "(Diğer ülkeler) Onlar yardım etti fakat biz olmasak kazanamazlardı. Biliyorsunuz, biz olmasaydık hepimiz Almanca konuşuyor olurduk. Belki biraz da Japonca." diye konuştu.

        Trump, o dönem başkan olsaydı 7 Ekim 2023'te olanların ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yaşanmayacağını savunarak, "Biliyorsunuz ki İran parasızdı. Hamas'ı ya da başka bir şeyi fonlayamıyorlardı." ifadelerini kullandı.

        Başkan Trump, "(O dönem başkan olsaydım) Afganistan felaketi olmazdı. Oradan ayrılıyorduk, onurla ve güçlü bir şekilde gidiyorduk. Afganistan'da Bagram Hava Üssü'nü elimizde tutacaktık. Çin'e bir saat uzaklıkta olduğu için ondan vazgeçmeyecektik, şu an orası Çin'in işgalinde." dedi.

        REKLAM

        Hindistan-Pakistan geriliminde ABD arabuluculuğu

        Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilimin ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucu çözüldüğünü belirten Trump, "Biliyorsunuz yaklaşık 1000 yıldır savaşıyorlar. Dedim ki bunu halledebilirim, her şeyi halledebilirim. O nedenle bırakın da ben halledeyim." şeklinde konuştu.

        Trump, "Onlarla ticaret hakkında konuştuk, savaşmak yerine ticaret yapalım dedik. Pakistan bundan çok mutlu oldu. Hindistan da oldu." ifadelerini kullandı.

        İlk başkanlık zamanında DEAŞ'ı "ortadan kaldırdığını" kaydeden Trump, "Çok kısa sürede DEAŞ'ın yüzde 100'ünü yendik." dedi.

        O dönem DEAŞ'ı "kısa sürede" mağlup etme fikrine karşı çıkanların olduğuna işaret eden Trump, bundan ötürü askeri kurumlarda yeniden yapılanmaya gittiğini vurguladı.

        Trump, "(Orduda) Gerçek generalleri istiyoruz, sahtelerini veya siyasi olanlarını değil." diye konuştu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Habertürk Anasayfa