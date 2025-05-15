ABD Başkanı Trump: Biz olmasaydık hepimiz Almanca konuşuyor olurduk

ABD Başkanı Trump, II. Dünya Savaşı'nda ABD'nin oynadığı role ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan olarak önceliğinin gerilimleri sona erdirmek olduğunu savunan Trump, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin rolünü övdü. Trump, "(Diğer ülkeler) Onlar yardım etti fakat biz olmasak kazanamazlardı. Biliyorsunuz, biz olmasaydık hepimiz Almanca konuşuyor olurduk. Belki biraz da Japonca." diye konuştu.

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Trump, o dönem başkan olsaydı 7 Ekim 2023'te olanların ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yaşanmayacağını savunarak, "Biliyorsunuz ki İran parasızdı. Hamas'ı ya da başka bir şeyi fonlayamıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, "(O dönem başkan olsaydım) Afganistan felaketi olmazdı. Oradan ayrılıyorduk, onurla ve güçlü bir şekilde gidiyorduk. Afganistan'da Bagram Hava Üssü'nü elimizde tutacaktık. Çin'e bir saat uzaklıkta olduğu için ondan vazgeçmeyecektik, şu an orası Çin'in işgalinde." dedi.

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Hindistan-Pakistan geriliminde ABD arabuluculuğu

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilimin ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucu çözüldüğünü belirten Trump, "Biliyorsunuz yaklaşık 1000 yıldır savaşıyorlar. Dedim ki bunu halledebilirim, her şeyi halledebilirim. O nedenle bırakın da ben halledeyim." şeklinde konuştu.

Trump, "Onlarla ticaret hakkında konuştuk, savaşmak yerine ticaret yapalım dedik. Pakistan bundan çok mutlu oldu. Hindistan da oldu." ifadelerini kullandı. İlk başkanlık zamanında DEAŞ'ı "ortadan kaldırdığını" kaydeden Trump, "Çok kısa sürede DEAŞ'ın yüzde 100'ünü yendik." dedi. O dönem DEAŞ'ı "kısa sürede" mağlup etme fikrine karşı çıkanların olduğuna işaret eden Trump, bundan ötürü askeri kurumlarda yeniden yapılanmaya gittiğini vurguladı. Trump, "(Orduda) Gerçek generalleri istiyoruz, sahtelerini veya siyasi olanlarını değil." diye konuştu. *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir