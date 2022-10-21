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ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi, Cumhuriyetçi Türk asıllı aday Dr. Mehmet Öz'ün rakibi Demokrat John Fetterman'ı desteklemek üzere Pennsylvania'ya gitti. Burada açıklamalarda bulunan Biden'ın hareketleri şaşkınlık yarattı.

Pennsylvania'da Fern Hollow Köprüsü'nün açılışında kürsüye çıkarak açıklamalarda bulunan Biden, kürsüden ineceği esnada hangi yöne gideceğini bilemedi.

Arkasını dönüp boşlukla sohbet eden Biden, daha sonra sahnenin dışındaki yetkilileri gördü ve o yöne doğru ilerledi.

Biden o anları sosyal medyada gündem oldu.

ÖLEN SENATÖRÜ ARAMIŞTI

Yaptığı gaflarla gündeme gelen Biden, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte hayatını kaybeden bir senatörü aramıştı. Konuşmasının sonunda "Jackie burada mısın? Jackie nerede?" ifadelerini kullanmış ve açıklamasını düzeltmeden sözlerine devam etmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.