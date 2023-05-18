Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

G7 Liderler Zirvesi kapsamında Japonya'ya gelen ABD Başkanı Joe Biden, ev sahibi Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile yaptığı görüşmede ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı

Giriş: 18.05.2023 - 19:05 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü
AA

Biden, görüşmede, Kishida'nın ocak ayındaki Washington ziyaretinde kendisine söylediği "dünyanın son dönemde en karmaşık güvenlik ortamıyla yüz yüze olduğu" ifadesini aktararak, sözlerinin haklılığını hissettiğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, "Ülkelerimiz bir arada olduğunda biz daha güçlüyüz ve inanıyorum ki, bunu yaptığımızda tüm dünya daha güvenli olacak." dedi.

Japonya Başbakanı Kishida da ülkesi ile ABD işbirliğinin hızla gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Japonya-ABD ilişkileri güvenlikle sınırlı değil çok katmanlı ve her alanda güçlü. Hiroşima zirvesinde, hukukun üstünlüğüne dayalı serbest ve açık uluslararası düzeni desteklemek için G7'nin sarsılmaz kararlılığını göstermek istiyorum." diye konuştu.

Görüşmede, iki lider, yarı iletken ve yapay zeka teknolojilerine ilişkin ikili işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Çin'e yönelik politikalar ele alınabilir

Biden'ın beraberinde seyahat eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, zirvenin gündeminde, Çin'e yönelik politikaların koordine edilmesinin yer alacağını aktardı.

Sullivan, "Çin'in politikaları ve uygulamalarıyla ilgili müşterek endişeler ve sorunlar gündeme gelecek. Zirveden çıkarken, yaklaşımımızın temel ilkeleri etrafında uyum ve yakınlaşma göreceğinizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zirve 3 gün sürecek

ABD'nin 6 Ağustos 1945'te atom bombasıyla hedef aldığı Japonya'nın Hiroşima şehri 19-21 Mayıs'ta, "2023 G7 Liderler Zirvesi"ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Japonya'nın liderliğindeki zirvede, kurala dayalı uluslararası düzen, enerji ve ekonomi güvenliği, Hint-Pasifik, Rusya-Ukrayna krizi, gıda güvenliği gibi konulara odaklanılacak ve yeni taahhütlerde bulunulacak.

Joe Biden'ın da katılacağı açılış töreninde, G7 liderleri, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'ni ziyaret ederek çelenk koyma ve ağaç dikme törenine katılacak.

Kente gerçekleştirdiği ziyaretle Biden, "1945'teki atom bombası saldırısı sonrası Hiroşima'ya gelen görevdeki ikinci ABD Başkanı" oldu. Barack Obama, 2016'da Hiroşima'yı ziyaret etmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Merkez Bankası’ndan nakit avans düzenlemesi!
Merkez Bankası’ndan nakit avans düzenlemesi!
Öğretmenevi müdür yardımcısı kadın ölü bulundu
Öğretmenevi müdür yardımcısı kadın ölü bulundu
Elazığ'da kaçak avlanan 250 kilo balık ele geçirildi
Elazığ'da kaçak avlanan 250 kilo balık ele geçirildi
17 yaşındaki Hüseyin parkta kalbinden bıçaklandı
17 yaşındaki Hüseyin parkta kalbinden bıçaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.