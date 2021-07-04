12 çocuğu olduğunu öğrendi: Biden diz çöktü!

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 29 Haziran'da İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmesinden yeni bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.

Times of Israel'de yer alan haberde, 9 Temmuz'da görevden ayrılacak İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in özel kalem müdürü Rivka Ravitz'in 12 çocuğu olduğunu öğrenen ABD Başkanı Biden'ın diz çöktüğü anlar paylaşıldı.

O anlar Rivlin'e eşlik eden İsrail Hükümeti Basın Ofisi üyesi Haim Zach tarafından çekildi.

Rivlin, Biden'a, yıllardır kilit danışmanlardan biri olan 45 yaşındaki Ravitz'in, zorlu işine ek olarak 13 kişilik bir ev işlettiğinden bahsetti, Biden ise hayranlığını ifade etmek için önünde diz çöktü.

Haberde, '4 çocuğu olan Biden'ın daha çocuk büyüten annelerden etkilendiği çok açık' ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Rivlin, 9 Temmuz'da görevini Isaac Herzog’a devredecek.