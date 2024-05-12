ABD Başkanı Biden: Hamas rehineleri bırakırsa ateşkes hemen sağlanır

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ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakması durumunda hemen ateşkes sağlanabileceğini söyledi.

İsrail'in Refah'a büyük bir saldırı yapması durumunda bu ülkeye silah desteğini askıya alacağını açıklayan Biden, Washington eyaletinin Seattle kentinde katıldığı bir toplantıda Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırıları genişletti Haberi Görüntüle

Biden, herkesin gözünün Gazze'de bundan sonra ne olacağına çevrildiğini ve kendilerinin de süreci yakından izlediklerini belirterek, "Eğer Hamas elindeki rehineleri, kadınları ve yaşlıları serbest bıraksa yarın bir ateşkes olurdu." dedi.

İsrail'in, ateşkesin Hamas'ın rehineleri serbest bırakmasına bağlı olduğunu söylediğini hatırlatan Biden, bu yönde bir adım atılması durumunda ateşkesin hızla mümkün olabileceğini vurguladı. REKLAM Joe Biden, önceki gün yaptığı açıklamada Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemişti. Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti. HAMAS'TAN ATEŞKESE ONAY Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı. İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmıştı. İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 bin kadarı çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinli öldürüldü, en az 78 bin Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.