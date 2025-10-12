Habertürk
        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: ABD, Gazze'ye asker göndermeyecek | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: ABD, Gazze'ye asker göndermeyecek

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin 24 saat içinde serbest bırakılabileceğini ve ABD'nin Gazze'ye asker göndermeyeceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2025 - 22:59 Güncelleme: 12.10.2025 - 23:00
        "ABD, Gazze'ye asker göndermeyecek"
        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD medyasına açıklamalarda bulundu.

        ABC'de This Week adlı programda konuşan Vance, Gazze'de tutulan 20 İsrailli esirin 24 saat içinde, büyük ihtimalle de ABD saati ile yarın sabah serbest bırakılabileceğini söyledi.

        Vance, "Orta Doğu'da gerçek barışın eşiğindeyiz." ifadesini kullanarak, Gazze'de yürürlüğe giren "barış konusundaki çabaları" nedeniyle ABD'nin diplomatlarıyla gurur duyması gerektiğini belirtti.

        Gazze'de ateşkes kapsamında ABD'nin İsrail'e 200 asker göndereceği haberleri konusunda da Vance, bölgede ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı birliklerin bulunduğunu söyledi.

        Vance, "Niyetimiz veya planımız Gazze'de veya İsrail'de asker bulundurmak değil. Orada biraz yanlış haberler oldu ancak bu barışın kalıcı olmasını sağlamak için izleme yapacağız." şeklinde konuştu.

        NBC'ye verdiği mülakatta da Vance, ABD'nin Gazze'de veya İsrail'de sahaya asker koymayacağını, CENTCOM üzerinden, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin, İsrail askerlerinin belirtilen sınırda durmasının ve insani yardımların geçişinin izleneceğini tekrarladı.

        Vance, birçok İslam ülkesinin Gazze'de güvenlik için asker göndermeyi teklif ettiğini hatırlatarak, sahada ABD askerlerine ihtiyaç olmadığını belirtti ve Gazze'de ateşkesin kalıcı olması için yapılacak daha çok iş bulunduğunu ifade etti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

