Avusturalya Erkek Basketbol takımı, eksik ABD'yi hazırlık maçında 98-94 mağlup etti. Patrick Mills'in olağanüstü oyunuyla kazanan Avusturalya, yıldızlarından yoksun ABD'ye, Dünya Kupası öncesi iyi bir mesaj verdi.

ABD'nin Süper Star kategorisindeki oyuncuları yaz döneminde milli takıma katılmayacağını teker teker bildirmiş ve diğer ülkeler için Dünya Kupası şampiyonluğu için umut ışığı doğmuştu.

Avusturalya'da Patrick Mills, 30 sayıyla oynarken Andrew Bogut 16 sayı 9 ribaund, Joe Ingles ise 15 sayı 7 asistlik oyunuyla galibiyete katkıda bulundu.

ABD'de ise Kemba Walker'ın 22 sayılık oyunu ve Barnes'ın 20 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.