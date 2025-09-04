Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Dünya ABD 1970 Patriot füzesi temin edecek | Dış Haberler

        ABD 1970 Patriot füzesi temin edecek

        ABD merkezli Lockheed Martin şirketi, ABD ordusundan 1970 Patriot füzesi üretimi için 9.8 milyar dolarlık ihale aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 19:40 Güncelleme: 04.09.2025 - 19:40
        ABD 1970 Patriot füzesi temin edecek
        Lockheed Martin şirketinden, "şirket tarihindeki en büyük ihale" konulu yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, ABD ordusunun, Lockheed Martin şirketine, 1970 adet Patriot (PAC-3) füzesi ve ilgili donanımın üretimi için 9,8 milyar dolar değerinde ihale verdiği belirtildi.

        Bunun "şirket tarihindeki en büyük ihale" olduğu vurgulanan açıklamada, şirketin son yıllarda Patriot füze sistemi üretimini artırdığı ve 2025'te 600'den fazla sistemi teslim etmesinin beklendiği ifade edildi.

        ABD de dahil olmak üzere 17 ülkenin, "tehditlere karşı savunma" için Patriot sistemlerini tercih ettiğinin altı çizilen açıklamada, Lockheed Martin Genel Müdürü Jason Reynolds'un konuya ilişkin ifadelerine yer verildi.

        Reynolds, "Bu sözleşmeyle, önümüzdeki yıllarda rekor sayıda Patriot füze sistemi teslim ederek müşterilerimizin savunma sistemleri için ihtiyaç duydukları gelişmiş füze savunma çözümlerine sahip olmalarını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Yazı Boyutu
