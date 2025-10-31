ABB FOMGET, yarın Yüksekovasporu konuk edecek!
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, 7. hafta maçında yarın Yüksekovaspor'u konuk edecek.
Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.
Başkent ekibi, ligde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla üçüncü sırada bulunuyor. 8 puanı olan Yüksekovaspor ise sekizinci sırada yer alıyor.
