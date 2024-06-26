Abartılı egzoz kullanımına ceza yağdı

REKLAM advertisement1

Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir sürücü abartılı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdi. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sürücünün kimliğini tespit etti. Araç sürücüsü M.Ç. isimli şahıs aynı gün yakalandı. Sürücüye abartı egzoz kullanmaktan 6 bin 439 lira ceza kesildi.

Ayrıca araçta yapılan teknik incelemelerde, kumandalı egzoz sisteminin kullanılarak egzoz sesinde değişiklikler yapıldığı tespit edildi. Öte yandan lüks aracın çevreyi rahatsız ettiği anlar kameraya yansıdı.