AB yetkilisi, hakkında "yakalama kararı" başvurusu yapılan İsrailli bakanla görüştü
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ise karara rağmen Gallant'la buluştu
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü.
Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga ise bu duruma tepki gösterdi.
Botenga, X hesabından, Varhelyi'nin, Bakan Gallant ile görüşmesinden fotoğrafın yer aldığı paylaşımına yanıt verdi.
Varhelyi'nin, Gallant'ın yanında "gururla poz vermesini" eleştiren Botenga, Başsavcı Han'ın, İsrailli Bakan hakkında "insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle yakalama kararı talebinde bulunduğunu" hatırlattı.
Marc Botenga, "AB Komisyonu bu eyleme göz yumuyor mu?" ifadesini kullandı.
Varhelyi, Tel Aviv'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında İsrailli yetkililerle ikili görüşmelere devam ediyor.
UCM Başsavcısı Han, 20 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.
*Haberin görselleri Oliver Varhelyi'nin X hesabından ve Avrupa Parlamentosu tarafından servis edilmiştir.