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AB yeni yasada anlaştı: Schengen vizesinde yeni dönem

Avrupa Birliği, Schengen vizesi uygulamasında yeni döneme geçiyor. Yürürlüğe girecek yeni yasayla pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek. Vizeler iki boyutlu olarak barkod üzerinden verilirken, gerekli evraklar tek bir internet platformu üzerinden işlenecek.

Giriş: 13.06.2023 - 22:33 | Güncelleme: ABONE OL
AB yeni yasada anlaştı: Schengen vizesinde yeni dönem
AA / HABERTURK.COM

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile Avrupa Parlamentosu, Schengen vizelerinin dijital hale dönüştürülmesi konusundaki yeni yasa tasarısı üzerinde uzlaştı.

Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek ve 2 boyutlu barkod olarak internet üzerinden verilecek. Vizeler mobil cihazlara indirilebilecek. Vize başvurusu yapanlar, internet üzerinden birçok dilde vize talebinde bulunabilecek.

Yeni sistemle başvurular tek bir internet platformu üzerinden işlenecek. Gerekli evraklar, bu platform üzerinden yüklenecek, vize ücreti de buradan yatırılabilecek.

Başvuru sahiplerine çoklu ülke ziyareti yapmak istediklerinde başvuruyu hangi ülkenin aldığı bildirilecek. Sistem, AB ülkelerinin sınır yönetim sistemleri ve veri tabanlarıyla uyumlu çalışacak.

Schengen ülkelerinin konsolosluklarına sadece ilk kez vize başvurusu yapanlar, biyometrik verileri geçerli olmayanlar ve yeni pasaport alanlar fiziken gitmek zorunda kalacak.

Schengen vizesinin dijitalleşmesiyle maliyetlerin düşmesi, vize başvurularının hızlanması ve kolaylaşması hedefleniyor. AB, aynı zamanda bu sayede Schengen bölgesinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Yasa tasarısı, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmen onaylanmasından sonra AB'nin resmi gazetesinde yayımlanacak, yayımlanmasından 20 gün sonra da yürürlüğe girecek.

TÜRKİYE'NİN SCHENGEN SÜRECİ

Uzun bir süredir Schengen vizelerinde yaşanan sorunlar gündemden düşmezken, Habertürk'e konuşan Avrupa Komisyonu, Schengen vizelerinin bireysel olarak değerlendirildiğini ve çeşitli sebepler nedeniyle gecikmeler yaşandığını belirtmişti.

Komisyon Sözcüsü, yaşanan gecikmelerin Türkiye'ye özgü olmadığını ifade etmişti.

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