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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki görüşmelerin sonucunda İngiltere ve AB, Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaştı.

İngiliz hükümeti açıklamasında, "İngiliz halkına 2016'daki referandumda ve geçen yıl yapılan seçimde söz verilen her şey, bu anlaşmayla sağlanmış oldu" ifadeleri kullanıldı:

"Paramızın, sınırlarımızın, ticaretimizin ve balıkçılık yapılacak sularımızın kontrolünü geri aldık. Bu anlaşma, İngiltere'nin her köşesinde aileler ve iş yerleri için mükemmel bir haber. AB ile bugüne kadar varılmadığı şekilde sıfır tarife ve sıfır kota üzerinde uzlaşıya varılan ilk ticaret anlaşmamızı imzaladık.

Anlaşma iki tarafın da bugüne kadar imzaladığı en büyük ticaret anlaşması, 2019'da yapılan 668 milyar poundluk ticaretin tümünü kapsıyor. Artık AB'nin yörüngesine olmadığımızı, AB kurallarına bağlı kalmak zorunda olmadığımızı, Avrupa Adalet Divanı'nın artık bizim için bir rolü olmadığını ve egemenliğe dönüş için kırmızı çizgi niteliğinde olan tüm taleplerimize eriştiğimizin kanıtı bu anlaşmadır. 1 Ocak 2021 itibarıyla siyasi ve ekonomik egemenliğimizi tam anlamıyla kazanıyor. Puana dayalı göçmenlik sistemi de İngiltere'ye giren herkesin kontrolünü ele almamızı sağlayacak ve serbest hareketliliği sona erdirecek."

'ZORLU BİR SÜRECİN SONUNDA...'

Von der Leyen ve diğer AB yetkilileri basın toplantısında anlaşmanın çok zorlu bir sürecin sonunda imzalandığı söyledi.

İngiltere, anlaşmayla birlikte Avrupa ülkelerinin dahil olduğu uluslararası öğrenci değişim programı Erasmus'tan da kendi talebiyle çıktı.

Brüksel'deki yetkililer, 31 Aralık'ta sona erecek olan Avrupa Birliği (AB) anlaşmalarının sonrasında uygulanacak yeni ticaret anlaşması üzerinde, son tarih yaklaşmadan önce uzlaşmaya çalışıldığını ve muhtemelen Noel günü olan 25 Aralık'tan önce bir ticaret anlaşmasının açıklanabileceğini söylemişti.

İngiltere, AB'den 31 Ocak 2020'de çıkmıştı ancak ticaret işbirliğinin 11 ay daha sürmesine karar verilmişti. Bu geçiş süresi 31 Aralık 2020'de dolmadan önce ocak ayından itibaren uygulanacak yeni kurallara karar verilmesi, hem Brüksel'de hem Londra'da bu kuralların onaylanması ve anlaşmanın imzalanması gerekiyor.

BBC politika editörü Laura Kuenssberg, son dönemde Johnson ve von der Leyen'in imzalanacak metnin son halini alması için dört kez telefonda görüştüğünü; müzakerecilerin son birkaç detay üzerine çalıştığını söyledi.

Bu detaylar arasında İngiltere kara sularında farklı balık türleri için farklı avlanma kotaları belirlemek de var.

Avrupa Adalet Divanı'nın yeni anlaşma kapsamında bir rolü olmayacak. Tarafların anlaşmazlık durumunda AB hukuku yerine uluslararası hukuka bağlı kalınacak farklı bir sistem üzerinde anlaştığı belirtiliyor.