Kallas, Axios haber platformuna verdiği yazılı röportajda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile iptal edilen görüşmesine ilişkin, "Neden iptal ettiğini ona (Rubio) sormak zorundasınız." dedi.

Rubio ile 14-16 Şubat'ta düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda "iyi bir görüşme" yaptığını belirten Kallas, 12 Mart'ta Kanada'da yapılacak G7 toplantısında Rubio ile görüşmeyi beklediğini kaydetti.

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"Avrupa'ya karşı yapılan açıklamalar çok güçlü, Rusya'yla ilgili olanlar çok dostane"

Kallas, ABD'deki yeni yönetimin "Avrupa'dan uzaklaşmasından" endişe duyduğunu vurgulayarak, "Bize karşı yapılan açıklamalar oldukça güçlü. Rusya ile ilgili açıklamalar çok dostane. Bu bir değişiklik." ifadesini kullandı.

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AB temsilcisi, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) "Rusya'nın işgalini kınayan" bir karara karşı Kuzey Kore, Rusya ve Belarus gibi ülkelerle karşı oy kullandığını anımsattı.

Trump yönetiminin, Rusya ile angajmanının Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "istediği şey olan uluslararası meşruiyeti verdiğini" savunan Kallas, "Rusya hiçbir şey olmamış gibi uluslararası masaya geri dönmek istiyor. Eğer bunun olmasına izin verirsek, sadece Avrupa'da değil küresel olarak daha fazla savaş göreceğiz." uyarısında bulundu.

Trump'ın "AB'yi bölmeye çalıştığını düşünüp düşünmediği" sorusuna, ABD liderinin motivasyonunun "belirsiz olduğu" yorumunu yapan Kallas, "Avrupa'ya ilişkin ifadeleri çok güçlü ve asıl soru şu; neden bu kadar güçlü? Yani tüm bunlar nereden geliyor?" cevabını verdi.

Kallas, Trump yönetiminin son günlerde Ukrayna'daki savaşla ilgili "Rus anlatılarını ve konuşma noktalarını tekrarladıklarını duymaktan rahatsızlık duyduğunu" kaydetti.

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Vance'in "ifade özgürlüğü" eleştirilerine yanıt

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Münih Güvenlik Konferası'nda AB'de ifade özgürlüğü olmadığı şeklindeki eleştirisine değinen Kallas, "Bence Amerikalıların ne söylediğinden ziyade Avrupalıların ne yaptığı daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, Vance'in "iç siyasi konulara girme sınırlarını aştığını ve gerçekleri yanlış bildiğini" savunarak, şunları kaydetti:

"Bu çok şaşırtıcıydı. İfade özgürlüğü, AB'nin temel değerlerinden biriyken neden saldırdı ve ifade özgürlüğüyle ilgili bir sorunumuz olduğunu söyledi? Bu eleştiriyi kabul etmeyi reddediyorum çünkü bu doğru değil. ABD'de 2 partiniz var, Avrupa Parlamentosu'nda ise 8 farklı parlamento grubumuz var. Soldan, sağdan, merkezden. Aynı zamanda Rusya'da özgür seçimler ve ifade özgürlüğü yok."

Kallas, Ukrayna'daki savaşların sona ermesi için başlayan görüşmelerde, Avrupa ve Ukrayna'nın da masada olması gerektiğini vurgulayarak, "Putin ile istedikleri kadar konuşabilirler ancak herhangi bir anlaşmanın uygulanabilmesi için Avrupalılara ihtiyaçları var ve eğer Avrupalılar ya da Ukraynalılar bunu kabul etmezse, o zaman herhangi bir anlaşma işe yaramaz." değerlendirmesinde bulundu.