AB liderlerinden peş peşe Türkiye açıklamaları!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "AB'nin Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmesinde büyük çıkarı bulunmaktadır." dedi.
AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklama yapan Merkel, toplantıda Türkiye ile ilişkilerin karmaşıklığının altını çizeceğini söyledi. Merkel, "Tüm zorluklara karşın AB'nin Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmesinde büyük çıkarı bulunmaktadır. NATO'da ortak konumundayız. Düzenli göç söz konusu olduğunda birbirimize bağımlıyız." diye konuştu.
Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerginliğin çözülmesi gerektiğini belirten Merkel, "Burada diplomasi önemli bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.
Merkel, zirvede ayrıca AB-Çin ilişkilerinin ele alınacağını, 14 Eylül'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptıkları video konferans görüşmesi hakkında liderlere bilgi vereceğini söyledi.
VON DER LEYEN: İSTEDİĞİMİZ YAPICI İLİŞKİ
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Zirvesi'nde başta Türkiye ve Çin ile ilişkiler olmak üzere uluslararası ilişkiler konularının ele alınacağını belirterek liderlerin Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi ile dayanışma sergileyeceğini dile getirdi.
Von der Leyen, "Türkiye-AB ilişkilerinde iki ihtimal var. Ya gerginlik tırmanacak, ki bunu istemeyiz, ya da gerginlik düşürülecek ve yapıcı bir ilişkiye doğru ilerleyeceğiz. Bizim istediğimiz ikincisi. Her iki ihtimalde de liderlerin önünde seçenekler bulunuyor. Biz (Türkiye ile) gerginliğin düşürülmesini, pozitif bir gündem oluşmasını istiyoruz. Bugün bu konuşulacak." dedi.
MİCHEL: İSTİKRAR İSTİYORUZ
AB Konseyi Başkanı Charles Michel de AB üyesi ülke liderlerinin toplantıda uluslararası konulara odaklanacaklarına dikkati çekti.
Michel, “Özellikle Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz’deki durum toplantının gündeminde olacak. Doğu Akdeniz'de öngörülebilirlik ve daha fazla istikrar istiyoruz. Aynı zamanda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile tam dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek istiyoruz. İlişkiler bizim için önemli. Masada farklı seçenekler bulunuyor." ifadesini kullandı.
MACRON VE KURZ'DAN YUNANİSTAN'A DESTEK
Brüksel'de zirveyle ilgili bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim konusunda AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs'la dayanışma içinde olmalı" ifadelerini kullandı.
Doğu Akdeniz konusunda konuşan bir diğer lider olan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise, " Avrupa Birliği, Türkiye'ye içerisinde yaptırımların da olduğu net bir yanıt vermeli." şeklinde konuştu.
KONSEY BİNASI BOŞ KALDI
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan AB Konseyi binası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle gazetecilere kapatılınca boş kaldı.
AB liderleri, başta Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler ile Belarus konusu olmak üzere çeşitli gündem maddelerini ele almak için bugün ve yarın Brüksel'de bir araya geliyor.
Normal zamanda 2 bin 500'den fazla gazetecinin takip ettiği zirve için aralarında AA foto muhabirinin de olduğu sadece 5 foto muhabirine akreditasyon verildi. Bu kişilere de zirve öncesi Kovid-19 testi yapıldı.
Önlemler nedeniyle gazetecilere açılmayan AB Konseyi binası büyük ölçüde boş kaldı.
Binanın girişinde talep yoğunluğu nedeniyle gazeteciler için özel masalar kurulan geniş alan şimdi bir sergiye ev sahipliği yaparken, basın odaları ve merkezinde kimsenin olmadığı görüldü.
AB liderlerinin zirve sonunda alınan kararları açıkladığı basın toplantısı salonu da, artık soruların internet üzerinden alınması nedeniyle aynı şekilde boş kaldı.
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