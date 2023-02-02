AB gelecek kışı atlatmak için ne yapacak?

AA

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'in "Avrupa 2023 Gaz Görünümü" başlıklı çalışması yayımlandı.

Çalışmaya göre, AB'de bu kış döneminde enerji krizi yaşanması olasılığı, geçen yıl uygulamaya konulan acil durum tedbirleri ve kış aylarının sıcak geçmesi dolayısıyla azaldı.

Gelecek kış görünümünün henüz net olmadığının belirtildiği çalışmaya göre, AB'nin gelecek kış dönemi gaz depolarını doldurmak, tüketimi azaltmak ve LNG tedarikinde Çin ile rekabet etmek zorunda kalabileceği öngörülüyor.

Bu kapsamda, özellikle gaz depolama tesislerinin 1 Ekim 2023 tarihine kadar yüzde 90 dolu olması gerekiyor.

Gelecek kış dönemi enerji krizi yaşamamak için AB'nin, 31 Mart 2023'te sona erecek gazda talep azaltma kararının süresini uzatması ve depoların dolması için gaz talebini düşürmesine ihtiyaç duyuluyor.

Gelecek kış Rusya'dan boru hatlarıyla sağlanan doğalgaz akışının mevcut seviyelerde devam etmesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi halinde AB'nin gaz talebini yüzde 13 azaltması gerekiyor.

Rusya'dan boru hatlarıyla sağlanan doğalgazın tamamen kesilmesi ve kışın soğuk geçmesi halinde ise daha sert önlemler gerekeceği, bu durumda AB'nin kış dönemini atlatabilmesi için gaz talebini yüzde 26 düşürmesi gerekebileceği öngörülüyor.

Öte yandan, AB'nin uygulamaya koyduğu doğalgaz talebini yüzde 15 düşürme kararının uygulama süresi gelecek ay sona eriyor. Üye ülkelerin bu süreyi uzatması bekleniyor.

AB'nin bu kış dönemi bitiminde gaz depolarında doluluğun geçen yıldan daha yüksek seviyede olması bekleniyor. Hali hazırda gaz depoları yaklaşık yüzde 73 doluluk seviyesinde bulunuyor. AB'nin bu yıl ayrıca ortak doğalgaz alım sözleşmeleri yapmaya başlaması da söz konusu olacak.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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