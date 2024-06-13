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        Haberler Dünya AB'den Macaristan'a para cezası: Her gün için 1 milyon avro | Dış Haberler

        AB'den Macaristan'a para cezası: Her gün için 1 milyon avro

        Avrupa Birliği yönetimiyle birçok konuda anlaşamayan AB üyesi Macaristan, AB'nin en yüksek yetkili mahkemesi tarafından sığınmacı düzenlemesine uymadığı gerekçesiyle 200 milyon avro para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 11:17 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:17
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        AB'nin en üst mahkemesi, Macaristan'ın 2020 kararıyla talep edilen göç politikasında gerekli tedbirleri uygulamadığı için 200 milyon avro ceza ödemesi ve bun kararları tam olarak uygulayana kadar her gün 1 milyon avro ceza ödemesi gerektiğine hükmetti.

        Macaristan, ülkelerin göçmenlere ev sahipliği yapma ya da onların bakım masraflarını karşılama yükümlülüğüne uzun süredir karşı çıkıyor.

        TARTIŞMALI

        Avrupa Birliği ülkeleri, AB'nin iltica sisteminin başarısız olduğu eleştirilerinin ardından sistemde kapsamlı reformlar yapmış ve Macaristan ile Polonya haricindeki ülkeler reformları onaylamıştı.

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban Parlamento'daki oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Göç Paktı Avrupa Birliği'nin tabutuna çakılan bir başka çividir. Birlik öldü, güvenli sınırlar artık yok. Macaristan kitlesel göç çılgınlığına asla boyun eğmeyecektir!" demişti.

        Yapılan en önemli reform, hükümetlere sığınmacıları yönetmek için üç seçenek sunacak olan 'zorunlu dayanışma' sistemi. Bu sisteme göre belirli sayıda sığınmacı başka bir yere yerleştirilebilir ve reddedilen her sığınmacı için 20 bin avro ödeme ya da operasyonel desteği finanse etme zorunluluğu vardır.

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