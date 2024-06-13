AB'den Macaristan'a para cezası: Her gün için 1 milyon avro | Dış Haberler

AB'den Macaristan'a para cezası: Her gün için 1 milyon avro | Dış Haberler

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AB'nin en üst mahkemesi, Macaristan'ın 2020 kararıyla talep edilen göç politikasında gerekli tedbirleri uygulamadığı için 200 milyon avro ceza ödemesi ve bun kararları tam olarak uygulayana kadar her gün 1 milyon avro ceza ödemesi gerektiğine hükmetti.

Macaristan, ülkelerin göçmenlere ev sahipliği yapma ya da onların bakım masraflarını karşılama yükümlülüğüne uzun süredir karşı çıkıyor.

TARTIŞMALI

Avrupa Birliği ülkeleri, AB'nin iltica sisteminin başarısız olduğu eleştirilerinin ardından sistemde kapsamlı reformlar yapmış ve Macaristan ile Polonya haricindeki ülkeler reformları onaylamıştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Parlamento'daki oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Göç Paktı Avrupa Birliği'nin tabutuna çakılan bir başka çividir. Birlik öldü, güvenli sınırlar artık yok. Macaristan kitlesel göç çılgınlığına asla boyun eğmeyecektir!" demişti. Yapılan en önemli reform, hükümetlere sığınmacıları yönetmek için üç seçenek sunacak olan 'zorunlu dayanışma' sistemi. Bu sisteme göre belirli sayıda sığınmacı başka bir yere yerleştirilebilir ve reddedilen her sığınmacı için 20 bin avro ödeme ya da operasyonel desteği finanse etme zorunluluğu vardır.