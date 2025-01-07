AB'den Kuzey Kore'ye kınama

AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına tepki gösterilerek, Kuzey Kore’nin komşusu Japonya ve Güney Kore ile dayanışma mesajı verildi.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin şiddetle kınandığı açıklamada, bu eylemin BMGK'nin "birçok kararının ihlali" anlamına geldiği ve "Kore Yarımadası’nda gerilimi artırdığı" belirtildi.

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Açıklamada, "AB, Kuzey Kore'yi bu tür yasadışı ve gerilimi tırmandırıcı eylemlere son vermeye ve ana tarafların diyalog tekliflerini kabul etmeye çağırır. Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barış ve güvenliğe giden tek yol budur." ifadelerine yer verildi. Ne olmuştu? Güney Kore dün Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde hipersonik olduğu değerlendirilen füze fırlattığını bildirmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'dan yerel saatle 12.00 sularında fırlatılan füzenin yaklaşık 1100 kilometre uçtuktan sonra suya düştüğü ifade edilmişti. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) bugün yayınladığı haberinde ülkenin "yeni tip hipersonik balistik füze" fırlattığı doğrulanmış ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un füze denemelerini bizzat takip ettiği aktarılmıştı.