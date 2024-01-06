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        Haberler Dünya AB, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi atamasından memnun

        AB, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi atamasından memnun

        Avrupa Birliği (AB), eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar'ın, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atanmasını "memnuniyetle" karşıladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 19:11 Güncelleme: 06.01.2024 - 19:11
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        AB, BM'nin Kıbrıs Temsilcisi atamasından memnun
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        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak Holguin Cuellar'ı ataması hakkında ortak açıklama yayımladı.

        AB'nin eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Cuellar'ın atanmasını "memnuniyetle" karşıladığı belirtilen açıklamada, "AB, Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun ve AB'nin kurulduğu ilkeler ve müktesebatla uyumlu kapsamlı çözümüne bağlı kalmaya devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

        Atamanın, Ada'da kalıcı çözüm için resmi müzakerelere geri dönüş hedefine yardımcı olacağına ilişkin temenninin vurgulandığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarın önemine işaret edildi.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin, Şahsi Temsilci önerisini, 6 ayı aşmayacak süre için atanması ve tek görevinin yeni ve resmi sürece geçilebilmesi için taraflar arasında ortak zemin olup olmadığını araştırması şartlarıyla 10 Aralık 2023'te kabul etmişti.

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