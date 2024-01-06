İtalyan gazeteciler, Kenan Yıldız'ın performansını Habertürk'e değerlendirdi: Yıldız gibi parlıyor!

Federico Targetti (Calciomercato): Juve'nin onu elinde tutmak için her şeyi yapacağını düşünüyorum

Kenan Yıldız, Frosinone'den kiralanan Matias Soulé'nin aksine, sadece kanat oyuncusu olarak değil forvet arkasında da rahatlıkla oynayabiliyor, bu yüzden Juve'nin onu elinde tutmak için her şeyi yapacağını düşünüyorum. Menajeri Tuttosport'a Yıldız'ı on yıl daha siyah beyazlu kulüpte görebileceğini söyledi, o kadar emin olamıyorum ama Avrupa'nın diğer üst düzey kulüplerinin onu satın almak için büyük bir kaynak göstermesi gerekecek. İtalya'da Kenan'ın etrafında büyük bir heyecan var, şimdi defans oyuncuları onu daha fazla inceleyecek ve gerçek bir yıldız olup olmadığını göreceğiz.