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        Haberler Bilgi Yaşam A101 aktüel ürünler 27 Temmuz-2 Ağustos 2024: Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?

        A101 aktüel ürünler 27 Temmuz-2 Ağustos 2024: Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?

        A101 aktüel ürünler indirimli liste halinde yayınlandı. İndirimli ürünlerde yararlanmak isteyenler kataloğun tamamını inceliyor. İşte A101 aktüel ürünler 27 Temmuz-2 Ağustos 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 15:16 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:16
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        • 1

          Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. A101, 27 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Bu hafta gıda ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler sunuluyor. İşte A101 indirimli ürünler listesi

        • 2

          Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 23,50 TL

          Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 97 TL

        • 3

          Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 115 TL

          Gürçay Rize Çayı 500 gr 45 TL

          Milkten Tereyağı 1 Kg 265 TL

          Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 175 TL

          Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 145 TL

          Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 gr 175 TL

          Indomie Bardak Noodle Çeşitleri 60 gr 13,50 TL

          Çerezya Kuruyemiş Kabak Çekirdeği 200 gr 44,50 TL

          Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 ml 75 TL

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