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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 26 Eylül 2024 aktüel kataloğu: A101'e tiny house, bebek ürünleri, teknolojik aletler ve mobilya geliyor!

        A101 26 Eylül aktüel kataloğu: A101'e tiny house, bebek ürünleri, teknolojik aletler ve mobilya geliyor!

        26 Eylül'den itibaren A101'e yüzlerce farklı kategoride ürün geliyor! A101, Perşembe gününden itibaren; beyaz eşya, ev mobilyası, küçük ev aletleri, spor ayakkabı modelleri, televizyon, telefon, bilgisayar, bebek ürünleri, yazıcı, kulaklık, mutfak gereçleri, ev tekstili olmak üzere binlerce ürün satışa sundu. Öte yandan, hobi edinmek isteyenler için elektrikli moped, katlanabilir elektrikli bisiklet ve tiny house geliyor. İşte, A101 26 Eylül aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 15:45 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:45
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        • 1

          A101 26 Eylül haftasında binlerce ürünü satışa çıkardı. A101'de bu hafta evcil hayvan eşyaları, bebek ürünleri, teknolojik aletler, beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, hazır giyim ve ayakkabı gibi farklı yüzlerce ürün var. Öte yandan, elektrikli moped, katlanabilir elektrikli bisiklet ve tiny house da satışa çıkan ürünlerden oldu. İşte, A101 26 Eylül aktüel kataloğu...

        • 2

          A101 26 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

          Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 43.990 TL

          Volta VB2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

          Volta VB3 Elektrikli Bisiklet 16.990 TL

        • 3

          Güral Porselen Fincan Takımı 4 Parça 179 TL

          Nehir Servis Gereçleri 139 TL

          Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 35 TL

          Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 29 TL

          Nehir Çay Kaşığı 19 TL

          Emaye Fırın Tepsisi Çeşitleri 199 TL

        • 4

          Metal Tek Kişilik Karyola 2.099 TL

          Tek Kişilik Bamboo Yaylı Yatak 2.199 TL

          Bambu Yastık 179 TL

          Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu 60 TL

          Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu 49 TL

          PP Büyük Boy Valiz 789 TL

          PP Orta Boy Valiz 679 TL

          PP Kabin Boy Valiz 569 TL

        • 5

          Hi-Level 65" 4K UHD Smart Tv 17.499 TL

          Toshiba 50' 4K Ultra HD Android Tv 12.999 TL

          Toshiba 43' 4K Ultra HD Android Tv 10.999 TL

          Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL

          Onvo 32' HD Ready Android Smart Led Tv 4.799 TL

          Omix 4X Cep Telefonu 4.999 TL

        • 6

          Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL

          Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 6.499 TL

          Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL

          Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 1.199 TL

          Sinbo Izgara & Tost Makinesi 1.299 TL

          Simfer Beyaz Mini Fırın 2.199 TL

          Aprilla Şarjlı Masaj Aleti 899 TL

          Retro Saç Sakal Düzeltici 349 TL

          Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL

          Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 439 TL

        • 7

          Escamp 6500 Flat Tiny House 449.000 TL

        • 8

          Hoover HOCE4T618EX Kombi No Frost Buzdolabı 22.999 TL

          Hoover H3W 2102DE 10 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 13.699 TL

        • 9

          Evdemo Erna 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop Beyaz 4.799 TL

          Pafu Viper İkili Katlanır Yataklı Koltuk Soho Gri 3.999 TL

          Cmk Store 5 Raflı Kitaplık Beyaz 749 TL

          Remaks 2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 1.699 TL

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