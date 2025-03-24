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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım, Montella ile bir başka! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım, Montella ile bir başka!

        A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlılara ilkleri yaşatmaya devam ediyor... UEFA Uluslar Ligi play-off turunda karşılaştığı Macaristan'ı iki maçta da mağlup eden Milliler, tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükselirken, Macaristan'a ise 5 yıl sonra evindeki ilk mağlubiyetini yaşattı. İşte Montella'nın A Milli Takım'daki ilkleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 13:02 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:02
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        • 1

          A Milli Takım'da 2023 yılının eylül ayında Stefan Kuntz'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, ay-yıldızlı takımımızla birçok ilke imza attı.

        • 2

          MİLLİ TAKIM'I İLK KEZ A LİGİ'NE TAŞIDI

          Son olarak UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı 3-1 ve 3-0'lık skorlarla saf dışı bırakan Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi.

        • 3

          MACARİSTAN'A KARŞI 19 YIL SONRA DEPLASMAN GALİBİYETİ!

          Montella, Milli Takım'ı Macaristan deplasmanında 19 yıl sonra galibiyete taşıyan isim olarak da tarihe geçti. Ay-yıldızlılar, Macaristan'ı deplasmanda 7 Ekim 2006 tarihinde 1-0 yendikten sonra burada oynadığı 2'si resmi, 1'i özel olmak üzere 3 maçta da mağlup olmuştu.

        • 4

          İtalyan teknik adam ayrıca, Macaristan'a evinde 2.5 yıl sonra ilk mağlubiyetini yaşatan teknik direktör oldu. Macarlar, evindeki son yenilgisini 26 Eylül 2022'de İtalya'ya karşı 2-0'lık skorla almıştı.

        • 5

          MACARİSTAN'I 17 YIL SONRA DEVİRDİK

          Ay-yıldızlılar, Macarlara karşı son galibiyetini 12 Eylül 2007 tarihinde 3-0'lık skorla aldıktan sonra oynadığı 5 maçta 4 kez yenilirken, 1 defa da berabere kalmıştı. A Milliler, 20 Mart'ta RAMS Park'ta oynanan maçı 3-1 kazanarak Macaristan'ı 5 maç ve 17 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.

        • 6

          EURO 2024'E LİDER OLARAK KATILDIK

          - Ay-yıldızlı ekip, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) eleme grubunu lider tamamlayarak Almanya'nın yolunu tuttu. Türkiye, ilk kez büyük bir turnuvaya eleme grubunu lider tamamlayarak katıldı.

          Milli takımı ilk kez bir büyük turnuvaya taşıyan yabancı teknik adam olan Montella, çeyrek final oynama başarısına da imza attı.

        • 7

          İÇ SAHADA TARİHİ BAŞARI

          - İlklerin hocası Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu. A Milliler, söz konusu karşılaşmalarda Karadağ'ı 1-0, İzlanda'yı 3-1, Letonya'yı ise 4-0'lık skorla mağlup etti.

        • 8

          HIRVATİSTAN'I ÜÇ GÜNDE ŞAH-MAT ETTİ

          - Montella, A Milli Takım'la ilk maçına 12 Ekim 2023'te Hırvatistan karşısında çıktı. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na katılırken grup aşamasında Hırvatistan'ı tarihinde ilk kez deplasmanda 1-0 mağlup etti.

          Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ın yeni stadı Opus Arena'nın açılış maçında rakibini yenerek hem Hırvat deplasmanında ilk kez kazandı, hem de yeni stata Hırvatlar'a ilk kabusu yaşatmış oldu.

        • 9

          - Milli takım, hazırlık maçında 3-2 yendiği Almanya'yı da 72 yıl sonra ilk kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

        • 10

          EURO 2024'TE DESTAN YAZDI

          - 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan Ay-Yıldızlı ekip, organizasyon tarihinde ilk kez 3 galibiyete ulaştı.

          Montella yönetimindeki Türkiye, oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.

          Milli takım, çeyrek final oynadığı EURO 2000'de tek, EURO 2008'de ise 2 galibiyet elde etmişti. Milli takım, yarı final oynadığı EURO 2008'de İsviçre ve Çekya'yı mağlup etmiş, grup aşamasından sonra çıktığı Hırvatistan karşılaşmasında ise rakibine penaltılarla üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti. Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ise Almanya'ya mağlup olmuştu.

        • 11

          LETONYA'YI İÇ SAHADA İLK KEZ YENDİK

          - Ay-yıldızlı ekip, Letonya ile Türkiye'de oynadığı karşılaşmalarda ilk galibiyetini 2023 yılında elde etti. Rakibiyle daha önce Türkiye'de oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan milliler, EURO 2024 Elemeleri'nde Konya'da oynadığı maçı 4-0 kazanarak beraberlik serisine son verdi.

        • 12

          43 YILLIK KABUSU ZAFERE DÖNÜŞTÜRDÜ

          - A Milli Futbol Takımımız, İzlanda karşısında tarihindeki ilk deplasman galibiyetini, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında 4-2'lik sonuçla aldı. İzlanda deplasmanında 7 maçta 6 yenilgi ve yalnızca 1 beraberlik yaşayan Ay-Yıldızlı ekip, bu kötü tabloya Montella yönetiminde çıktığı maçla son verdi. 1981'de başlayan bu rekabette Milli Takımımız tam 43 yıl sonra bu seriyi bitirdi.

        • 13

          MONTELLA'NIN KARNESİ

          - İtalyan teknik adam yönetiminde 16'sı resmi, 5'i özel 21 maça çıkan Milliler, 11 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 34 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 27 gol gördü.

          Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk beş iç saha maçını kaybetmeyen (4 galibiyet, 1 beraberlik) ikinci yabancı teknik direktör oldu. İlk sırada ise 6 maç ile Guus Hiddink yer alıyor.

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