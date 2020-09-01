A Milli Takım'ın iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı. Ay-Yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi. Milliler kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül'deki
Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül'deki Sırbistan maçında giyecek.
Geleneksel renkler ve güçlü sembollerden ilham alınan hem iç saha hem de deplasman formasında bayrak ve bant, tasarımın merkezini oluşturuyor. Büyütülmüş ay-yıldız, kırmızı bantın ortasında yer alıyor. Bütün koleksiyon 'Türkiyem' temasını baz alarak hazırlandı. Koleksiyon, Milli Takım'ın Türkiye'yi temsil etme gururunu en açık şekilde yansıtıyor.
BANT TASARIM
Türkiye iç saha forması, göğsünde beyaz üzerine kalın ve kırmızı bant tasarımıyla taraftarın karşısına çıkıyor. Milli Takım'ın giydiği ilk formadan esinlenilen tasarım modern dokunuşlarla geleceğe de göz kırpıyor. Büyük ay ve yıldız, bantın ortasında ve tasarımın merkezinde yer alıyor. Beyaz şort ve kırmızı detaylara sahip çoraplarla kit tamamlanıyor.
Türkiye dış saha forması, şortu ve çorapları kırmızı tonlarıyla tasarlanıyor. Formanın göğüs kısmında açık bir kırmızı tonla bant üzerinde beyaz ay ve yıldız buluşuyor.
Hem iç saha hem de dış saha formasının ense kısmının iç tarafında 'Türkiyem' yazısı yer alıyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Milli takımımızın tarihinde ilk giydiği formalarından esinlenilen yeni formamız sporun ve hepimizin geleceğini korumak için geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi. Umuyorum ki yeni formalarımız bize nice başarılar getirecek" ifadeleriyle yeni formayı değerlendirdi.
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ÖZELLİĞE SAHİP
Oyuncuların sahada giyeceği yeni milli takım formalarının yanı sıra taraftarlar için tasarlanan replika formalar da geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılan yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyester kumaştan yapıldı.
Çevreye daha az etki ederek en yüksek performansı sağlayan kitler oluşturmak için, plastik şişeler toplanıyor, temizleniyor ve üretim için yüksek kaliteli bir iplik üretmek üzere eritiliyor.
2020 Türkiye Milli Takım koleksiyonu bugün itibarıyla online satışa çıkacak. Ayrıca 4 Eylül'den itibaren de mağazalardan satın alınabilecek.
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