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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Baniya ilk kez maç kadrosunda! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da Baniya ilk kez maç kadrosunda!

        UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Türkiye deplasmanda Macaristan'ın konuğu oldu. Ay-yıldızlı ekipte ikinci kez aday kadroda yer alan Rayyan Baniya ilk kez maç kadrosuna da girdi. Ayrıca Macar taraftarlardan, karşılaşma öncesindeki seremonide Türk Milli marşı okunurken ıslık sesleri yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 20:26 Güncelleme: 23.03.2025 - 20:26
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        Baniya ilk kez maç kadrosunda!
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        UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

        İtalyan teknik adam, ikisi zorunlu 3 değişikliğe gitti ve sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan, cezalı Orkun Kökçü ile Barış Alper Yılmaz'ın yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi.

        Vincenzo Montella takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

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        Milli takımda Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Atakan Karazor, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül, Emre Mor ve Rayyan Baniya yedekler arasında yer aldı.

        BANIYA İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

        Ay-yıldızlı ekipte ikinci kez aday kadroda yer alan Rayyan Baniya ilk kez maç kadrosuna da girdi.

        Yedekler arasında yer alan Baniya, Macaristan mücadelesinde şans verilmesi halinde ilk kez A Milli Takım forması da giyecek.

        Baniya 2023 yılında Türkiye'nin Letonya ve Macaristan ile oynadığı maçlar öncesinde de sakatlanan Ozan Kabak'ın yerine aday kadroya davet edilmiş ancak maç kadrolarında yer alamamıştı.

        BAKAN OSMAN AŞKIN BAK KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

        A Milli Takım'ın Macaristan ile Budapeşte'de oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

        Bakan Bak, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile takip etti.

        MACARLARDAN ÇİRKİN DAVRANIŞ

        Macar taraftarlardan, karşılaşma öncesindeki seremonide Türk Milli marşı okunurken ıslık sesleri yükseldi.

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        Puskas Arena'da İstiklal Marşı boyunca ıslık sesleri devam etti.

        TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

        A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

        Ay-yıldızlı taraftarlar, 67 bin seyirci kapasitesine sahip Puskas Arena'da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

        Karşılaşma Macaristan'ın oynadığı 1001. resmi maç olarak kayıtlara geçti.

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