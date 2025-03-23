Osimhen kafaları karıştırdı!
Nijerya'yı Ruanda karşısında 2 golle galibiyete taşıyan Victor Osimhen'in transfer sorusuna verdiği yanıt kafaları karıştırdı
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Victor Osimhen gündem olmaya devam ediyor.
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Galatasaray’ı gol yollarında sırtlayan Nijeryalı futbolcu gollerine ülkesinde de devam ediyor.
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Dünya Kupası Elemeleri’nde Ruanda karşısında Nijerya’yı 2 golle galibiyete taşıyan yıldız futbolcunun transfer yanıtı kafaları karıştırdı.
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Mücadelenin sonrasında bir taraftar Osimhen’e “Chelsea’ye mi Manchester United’a mı transfer olacaksın?” diye sordu.
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Osimhen ise bu soruyu gülerek karşıladı ve “Sus” işareti yaptı.
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Nijeryalı yıldız devamında “Şu anda sadece Zimbabwe maçına odaklıyım” diyerek kaçamak yanıt verdi.
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Osimhen yazın Galatasaray’a satın alma maddesi olmadan bir sezonluğuna kiralanmıştı.
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Sarı-kırmızılı kulübün taraftarı Türkiye’de ve Galatasaray’da çok mutlu olan Nijeryalı yıldızın alınması yönünde hayal kuruyor.
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Osimhen’in bu yanıtı ve tavrı sosyal medyada gündeme oturdu.
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