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        Haberler Gündem Politika Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada | Son dakika haberleri

        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada

        Kabine, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni merkez alan soruşturma süreci, terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama ve sıcak dış politika başlıkları ele alınacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 23.03.2025 - 14:15 Güncelleme: 23.03.2025 - 14:15
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        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
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        Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

        İBB'DEKİ SORUŞTURMA SÜRECİ

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla aralarında olduğu 106 kişilik yolsuzluk ve terör soruşturmasında adli süreç yakından takip ediliyor.

        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
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        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı sürecine işaret etmişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in "Sokağa çıkın" çağrısına sert tepki göstererek, provokasyonlara karşı uyarıda bulunmuştu.

        Eylemlerde 323 gözaltı
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        Konu kabinede hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.

        “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VE DIŞ POLİTİKA

        Kabinede “Terörsüz Türkiye” konusu da masaya yatırılacak. 27 Şubattaki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'ya çevrilmiş, örgüt ise ateşkes kararını aldığını açıklamış ancak beklenen silahları bırakma açıklamasını yapmamıştı.

        Gözler örgütün kendini lağvedeceği kongre ilanına çevrilirken gelinen aşama da kabinede değerlendirilecek.

        Kabinede Suriye gündemi de yer bulacak. Yeni Devlet Başkanı Ahmet Şara tarafından ilan edilen geçici anayasa, Bakanların 13 Marttaki Şam ziyaretinin yansımaları,

        Terör örgütü PKK/YPG'nin mevcut durumu, ABD’den gelen Suriye mesajları kabinede değerlendirilecek.

        İsrail’in Gazze’de ateşkesi bozarak yeniden saldırmaya başlaması sonrasında derinleşen insani krizde kabinede ele alınacak.

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