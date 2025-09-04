Habertürk
        A Milli Takım'da 5 isim kadroda yer almadı! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da 5 isim kadroda yer almadı!

        FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Türkiye deplasmanda Gürcistan'ın konuğu oldu. Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Can Uzun ve Deniz Gül ise maç kadrosunda yer almadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 19:27 Güncelleme: 04.09.2025 - 19:27
        A Milli Takım'da 5 isim kadroda yer almadı!
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi.

        Vincenzo Montella, takımını sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

        Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, yedekler arasında yer aldı.

        Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Can Uzun ve Deniz Gül ise maç kadrosunda yer almadı.

        BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

        A Milli Takım'ın Gürcistan ile Tiflis'te oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

        Bakan Bak, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile takip etti.

        TÜRK TARAFTARKAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

        A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

        Ay-yıldızlı taraftarlar, yaklaşık 55 bin seyirci kapasitesine sahip Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu.​​​​​​​

