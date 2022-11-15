Milli takım, Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçta, rakibini 27. dakikada Yağmur Uraz, 31. dakikada Ebru Topçu, 37. dakikada Kader Hançar, 55. dakikada Miray Cin ve 90. dakikada Elif Keskin'in golleriyle 5-0 yendi.

Ay-yıldızlı takım, 12 Kasım’da Ürdün ile yaptığı ilk hazırlık maçını da 7-0 kazanmıştı.