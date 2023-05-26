Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sarımermer, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Takımı Menajeri Muratcan Güler ve A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, salonda takip etti.

Ay-yıldızlılar, turnuvadaki üçüncü ve son maçında yarın saat 19.00'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Almanya ile karşılaşacak.