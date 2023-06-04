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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Romanya'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu üçüncü maçında sahasında Romanya’ya 3-2 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı

Giriş: 04.06.2023 - 19:46 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Romanya'ya mağlup oldu
AA

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Romanya’ya 3-2 mağlup oldu ve CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda ilk yenilgisini aldı.

Mücadeleye iyi başlayan mili takım, arka arkaya aldığı sayılarla rakip takıma nefes aldırmadı. Çekişmeli geçen ilk seti A Milliler 25-14 önde bitirdi.

İkinci sete etkili başlayan Romanya, iyi defans yaparak millilere kolay sayı imkanı tanımadı. Setin sonuna kadar iyi hücum eden Romanya, ikinci seti 21-25 önde tamamladı.

Üçüncü sette her iki takımda karşılıklı sayılar alırken, setin ortalarında Milli Takım, 2 sayı (12-10) öne geçti. 20'li sayılara gelindiğinde Milli Takım avantajı korudu ve üçüncü seti 25-20 kazandı.

Dördünce sete her iki takımda iyi başlarken, 15-15'e kadar karşılıklı sayılar alındı. Son ana kadar çekişmeli geçen dördüncü seti Romanya, 22-25 önde bitirdi.

Karar setine rakip takım çok iyi başlarken, setin ortalarına doğru farkı 5'e kadar çıkardı (7-12). Setin sonlarına doğru arayı kapatamayan A Milli Takım, final setinde rakibine 12-15 mağlup olurken maçı da 3'e 2 kaybetti.

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